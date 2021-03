Jean-Louis Gasset énigmatique sur son avenir aux Girondins de Bordeaux

C'est la première fois de la saison que Jean-Louis Gasset exprime ses doutes concernant son futur aux Girondins de Bordeaux. L'entraîneur des Marine et Blanc a évoqué son avenir au club alors que la question portait sur celui de son meneur de jeu, Hatem Ben Arfa. "Aujourd'hui, je suis fixé sur un objectif : bien finir [...] et gagner le plus de matchs", lâche-t-il avant de se demander si, sur la saison prochaine, "tous les éléments seront là. Il faudra que tout le monde soit sur la même longueur d'ondes" pour déterminer son choix de rester ou non aux Girondins de Bordeaux une année de plus et honorer son contrat de deux ans.

"On m'a menti" sur la difficulté du challenge reconnaît Gasset

Le coach bordelais évoque un mois de janvier où "on a grandement souffert" avant d'avouer qu'il s'est rendu compte de la difficulté d'entraîner les Girondins de Bordeaux. "On m'avait annoncé un challenge difficile [...] mais en fin de compte on m'a menti car c'était plus dur que ce je croyais", admet Jean-Louis Gasset. Il parle de "beaucoup de nœuds à défaire et toutes les semaines, il y en a qui se remettent, voulus ou pas voulus car il y a aussi le Covid ou les sélections, les droits TV[...] Je serai soulagé quand la saison sera finie et que le club sera là où il doit être", a-t-il conclu en souriant.