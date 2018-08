Comme au printemps dernier (victoire de l'ASSE 1-0), Jean-Louis Gasset retrouve le banc de Montpellier samedi avec les Verts. L'entraîneur de l'ASSE le dit sans détour : "c'est toujours autant d'émotion de revenir à Montpellier" et de retrouver le stade de la Mosson. Jean-Louis Gasset est né à Montpellier. Un maillot qu'il a porté, puis un club qu'il a entraîné et sauvé de la relégation il y a deux saisons.

Le président de Montpellier Laurent Nicollin s'attend à un accueil chaleureux pour l'enfant du pays.

Il aura un très bon accueil. Il a été notre coach il y a un an et demi, et nous a permis de ne pas descendre. Jean-Louis est un Pailladin. Il est né à Montpellier. Les gens du club seront heureux de le voir [...] Après c'est toujours une pointe d'émotion pour lui de revenir à la Mosson. Il y a sa mère, ses enfants, ses petits enfants, le souvenir de son père, de mon père. On est une famille. Et donc on repense aux bons moment, aux gens qu'on a aimés mais aussi à ceux qui nous ont quittés.