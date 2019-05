Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'AS Saint-Etienne : "Je ne veux pas qu'on se la raconte"

Ce dimanche peut être un tournant dans la saison de l'AS Saint-Etienne. Il reste quatre matchs. Les Verts 4e jouent à Monaco dimanche (17h). Des Monégasques 16e avant cette 35e journée et qui n'ont pas encore assuré leur maintien.

Pour ce match, les Verts retrouvent Timothée Kolodziejczak et Youssef Aït-Bennasser, autorisé à jouer contre le club qui le prête. En revanche, Loïs Diony et Charles Abi sont forfaits. Diony devrait être indisponible au moins dix jours, blessé aux adducteurs.

En cas de victoire à Monaco dimanche après-midi et de défaite de Lyon à domicile dimanche soir contre Lille, les Verts prendraient la 3e de la Ligue 1 aux Lyonnais. C'est mathématique au vue du goal-average entre Lyon et Saint-Etienne.

Ce serait magique de jouer la Ligue des Champions mais on doit rester concentré sur les quatre matchs qu'il nous reste. C'est peut-être la meilleure équipe de Saint-Etienne dans laquelle j'ai évolué. Mon désir depuis le début c'est de rester ici. Je me sens bien ici. Je me sens comme dans mon jardin à Geoffroy Guichard. J'espère que c'est une histoire d'amour! En tout cas, pour moi, ça l'est.

L'inconnu c'est nous. On doit faire le job et après on regarde ce que font les autres. Si on gagne on a notre destin entre nos mains. J'aime pas parler du calendrier. Il faut le jouer le match. On est capable de faire une grosse entame contre Toulouse et puis de se la raconter et de perdre un ballon facile qui va relancer le match. Et ça j'en ai pas envie. C'est ça la concentration qu'il faut qu'ils gardent.