Jean-Louis Gasset, entraineur de l'AS Saint-Etienne : "Le primordial c'est de finir 4e de Ligue 1"

Saint-Étienne, France

Une victoire samedi (21h) contre Nice, et l'AS Saint-Etienne sera assurée de terminer à la 4e place, de se qualifier pour la Ligue Europa et donc de retrouver l'Europe la saison prochaine. Mais après la défaite à domicile contre Montpellier vendredi (0-1), on se dit que ce n'est pas fait. La preuve. A l'heure actuelle, c'est la seule chose qui intéresse l’entraîneur des Verts, Jean-Louis Gasset, c'est de gagner samedi.

"Si vous regardez une série, au 36e épisode, vous ne pouvez pas savoir la fin puisqu'il y en a 38. Laissez nous travailler, laissez arriver à l'objectif. Le primordial c'est qu'on finisse 4e. La semaine dernière, vous m'avez bassiné avec la Ligue des Champions. C'est bon? Vous êtes retombés? Moi j'étais retombé avant. Je voulais confirmer. On ne l'a pas fait. Faut gagner un match sur les deux. On va déjà essayer de gagner le premier."

JL Gasset @ASSEofficiel : "Je n'ai pas encore pris ma décision. Ne venez pas me polluer le groupe." #ASSEOGCN#Fbsportpic.twitter.com/Clazzz1KaG — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) May 16, 2019

JL #Gasset@ASSEofficiel : "On a un objectif samedi contre l'@ogcnice. Il faut que tout le monde soit concentré et concerné. Je compte sur vous." #ASSEOGCN#Fbsportpic.twitter.com/LNhpyDPeNO — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) May 16, 2019

Comme Gasset, Kolodziejczak dit ne pas savoir

Pour leur dernier match de la saison à domicile, les Verts récupèrent Romain Hamouma, touché au mollet, et Timothée Kolodziejczak blessé au gros orteil du pied. Joueur le plus utilisé cette saison avec Yann M'Vila, le défenseur prêté par le club mexicain des Tigres de Monterrey ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L'ASSE doit payer une clause de 5 millions d'euros pour lever l'option d'achat.

"Pour le moment, je ne me pose pas la question. On veut terminer 4e. C'est l'objectif que m'a fixé le club, et pour le moment je m'y tiens. Je fais tout pour. Après, on parlera de ma situation personnelle. Les négociations sont engagées. J'aurais le temps d'y penser après. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas contre rester. C'est déjà pas mal, non?"

Retour d'#Hamouma et @TimotheeKolo. Sinon les autres blessés habituels et les trois suspendus. Il y aura bcp de joueurs de la #Gambardella et peut-être une surprise. #ASSEOGCN#Fbsportpic.twitter.com/JFAYPsJIBp — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) May 16, 2019

Déjà 34.000 places vendues pour samedi soir

Ce jeudi, l'AS Saint-Etienne a indiqué avoir déjà vendu 34.000 places pour le dernier match de la saison à domicile face à Nice. Traditionnellement, le dernier match à domicile attire du monde, plus que l'affiche face à Nice qui n'a plus rien à jouer. Les kops et la tribune Henri-Point pleins, le club a ouvert les balcons au dessus des kops. Vu l'affluence, l'ASSE conseille de venir tôt au stade samedi.

DERNIÈRE MINUTE - Désormais 34.000 billets vendus par l'@ASSEofficiel pour le dernier match de la saison à domicile et la réception de l'@ogcnice samedi 21h. Les Kops nord et sud sont complets, ainsi qu'Henri-Point. Pensez à venir TÔT au stade. #ASSEOGCN#Fbsport@francebleuazurpic.twitter.com/biYmGnM16B — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) May 16, 2019

Un tour d'honneur pour Neven Subotic?

Une chose semble acquise c'est le départ de Neven Subotic en fin de contrat. Le défenseur serbe suit actuellement un protocole spécifique en Allemagne pour soigner son genou blessé lors du déplacement à Amiens le 6 avril. Après une saison et demie au club, l'ancien de Dortmund, arrivé dans le Forez en janvier 2018, devrait être là samedi soir, en civil, pour le tour d'honneur à la fin du match.

ASSE / OGC Nice, coup d'envoi 21h samedi, à vivre dès 20h en intégralité sur votre radio.

