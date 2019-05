Sa mission accomplie, Jean-Louis Gasset pourrait quitter son poste d'entraîneur de l'AS Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

Une fin "en apothéose". C'est par ces mots que Jean-Louis Gasset a décrit la soirée de samedi, et ce dernier match de la saison à domicile conclu de la plus belle des manières face à Nice (3-0). Vers 23 heures, l'homme à la casquette est le dernier à entrer dans salle de presse pour faire face aux journalistes. Jean-Louis Gasset est ému, mais il a à peine le temps de le dire que certains prennent ça pour un départ.

"J'ai le droit d'être ému sans faire de grandes déclarations, non?"

"Beaucoup d'émotions ce soir (samedi). Ce public, cette joie, ce stade... C'est beau. Est-ce que c'est mon dernier match avec Saint-Etienne? Je ne sais pas. Pourquoi? J'ai le droit d'être ému sans faire de grandes déclarations, non? [...] Quand vous voyez ça, bien sûr ça vous fait réfléchir."

Avant le match samedi soir, Canal + annonce son départ...

"Je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça. J'espère au moins qu'ils ont dit "peut-être". Si j'avais à dire, je le dirai maintenant. Quand vous vivez des soirées comme ça, des saisons comme ça, et qui vous finissez comme ça en apothéose devant 36.000 personnes qui chantent et qui dansent, tout le monde est heureux. L'ASSE est le cœur de la ville."

Nouvelle réunion avec les présidents ce début de semaine

"J'ai vu les présidents lundi dernier. On faisait du virtuel car on ne savait pas encore si on allait finir 4e ou 5e de Ligue 1. Ils avaient des choses à dire. Moi aussi. On a décidé de se revoir en début de semaine prochaine. [...] Lundi dernier, on a juste parlé de ce qui avait été. Ils ont parlé de finances, moi de santé. Car je commence à être un peu vieux."

"La saison est très bonne mais aurait pu être exceptionnelle"

Pour la 2e saison consécutive, l’entraîneur de l'ASSE a réussi sa mission. Sauvés la saison dernière terminant 7e à une place de l'Europe, les Verts retrouvent la scène européenne deux ans après, et la Ligue Europa après avoir un temps rêvé de Ligue des Champions.

"La saison est très bonne. Elle aurait pu être exceptionnelle. On a quand même fait trembler les trois premiers jusqu'à deux journées de la fin. Mais la logique est respectée. Je suis fier du travail du groupe, des joueurs confirmés et des jeunes qui ont gagné la coupe Gambardella. J'aurais aimé les récompenser et faire entrer tout le monde mais je n'avais plus de changement."

L'un d'entre eux est entré plus tôt que prévu, c'est Wesley Fofana (18 ans). Le jeune défenseur des Verts, vainqueur de la coupe Gambardella il y a quelques semaines au stade de France, a remplacé avec talent Pierre-Yves Polomat, en début de match, blessé à la cuisse.

Du repos, des discussions et des garanties obligatoirement

En dix-sept mois, Jean-Louis Gasset a permis aux Verts de passer de la 16e à la 4e place de Ligue 1. Une performance avec un effectif de qualité mais réduit, et des jeunes qui ont explosé comme William Saliba. Mais, comme en fin de saison dernière, il n'est pas sûr de rester.

"J'ai besoin de repos, de discussions et de garanties, obligatoirement. Quand vous prenez une mission, vous devez avoir la sensation que vous pouvez réussir. La saison dernière, j'ai hésité à rentrer chez moi. Jouer la coupe d'Europe avec un effectif réduit c'est difficile. Vous jouez le jeudi et le dimanche. Je connais les exigences du club. Si on arrive à trouver un accord, on dira pourquoi pas".

C'est le leitmotiv de Jean-Louis Gasset, être sûr de repartir pour pouvoir à nouveau _"donner du bonheur aux gens"_comme il dit souvent. Sinon il partira, la tête haute, la casquette vissée dessus, le sentiment du devoir accompli en ayant, à 65 ans, la sortie qu'il mérite.