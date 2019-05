Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'AS Saint-Etienne : "J'étais resté pour la Ligue des Champions"

L’AS Saint-Etienne reçoit Montpellier vendredi soir en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Verts 4e s'assureraient déjà un retour sur la scène européenne la saison prochaine avec une qualification en Ligue Europa.

Mais d’abord, il faut battre une équipe de Montpellier, vainqueure du PSG il y a dix jours. Jean-Louis Gasset, l’entraîneur montpelliérain de l’ASSE, se méfie de son club de cœur qui fait une belle saison, 5e avec le 12e budget du championnat.

Le capitaine de Saint-Etienne, Loïc Perrin, Stéphanois pur jus, se plait à rêver d’un retour des Verts en Ligue des Champions... 40 ans après ! C'est "une des plus belles fins de saison de ma carrière". Il l'a dit ce jeudi avant le match.

Premier objectif donc, gagner ce vendredi contre Montpellier et assurer une qualification en Ligue Europa. Avant de penser à la Ligue des Champions qui serait un argument de poids pour converser le technicien des Verts en fin de saison.

Je sais ce qu'il se dit. Je vois les supporters qui viennent et qui sont euphoriques. J'espère qu'on aura un stade en folie vendredi. On vise toujours le plus haut dans la vie, surtout à mon age. Quand on voit des matchs (de Ligue des Champions) comme cette semaine, on ne voit pas passer le temps. C'est pour ça que c'est beau. [...] Si on gagne vendredi, on pourra rêver aller dans cette compétition. J'aimerais. J'étais resté pour ça, pour voir, pour connaitre ça. Aujourd'hui, on n'y est pas. Mais on n'est pas loin. Et c'est beau. Ces gens qui chantent. Le football, le vrai football c'est ça. Cette communion à la fin, ces embrassades avec cet entraîneur, c'est magnifique.