Jean-Louis Gasset fête ses un an en tant qu’entraîneur des Verts

Par Nerissa Hemani, France Bleu Saint-Étienne Loire

En ce jeudi 20 décembre, on souhaite un joyeux anniversaire à Jean-Louis Gasset. Déjà un an que le montpelliérain de 65 ans entraîne l'AS Saint-Etienne. Il a su conquérir le cœur des joueurs et des supporters.