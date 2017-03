Jean Louis Gasset, l'ancien adjoint de Laurent Blanc est triste pour le PSG

Jean Louis Gasset, l'actuel entraineur du MHSC et ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG s'est dit " très triste " pour le club et les joueurs après l'impensable défaite et élimination du PSG par le FC Barcelone

"quand je vois des joueurs que j'aime les larmes aux yeux, ça fait mal !"

"Je suis triste" Jean Louis Gasset , l'actuel entraineur du MHSC et ancien entraineur adjoint du PSG a réagi à la défaite et à l'élimination du PSG par le BARCA lors de la conférence de presse d'avant match de ligue un contre Nantes samedi soir à la mosson."Quand je vois des joueurs que j'aime les larmes aux yeux ça fait mal"

Jean Louis Gasset qui a été l'adjoint de Laurent Blanc au PSG pendant 3 ans de 2013 à 2016 se dit triste mais aussi encore incrédule ." _Quand Edinson Cavani a marqué, à 3-1, normalement le match était plié......et il s'interroge encore," prendre trois buts en 5 minutes, c'est un truc qui va arriver une fois dans la vie . Paris saint Germain qui prend 6 buts , c'est un truc qui va arriver une fois .... c'était hier !_"