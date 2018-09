On pouvait s'y attendre. L'ASSE a connu sa première défaite de la saison, vendredi soir, au Parc des Princes (4-0). Le PSG a déroulé en seconde mi-temps, en marquant trois buts et corrigeant des Verts en manque de repères en ce début de championnat.

Le score final fait mal mais le capitaine de l'ASSE, Loïc Perrin, a vu des choses bien en première période, avec des occasions qui auraient pu faire basculer le match.

On doit rester sur ce qu'on a fait de bien en première période contre Paris. Il va falloir maintenant prendre des points car on a du mal à avancer. Il va vite falloir gagner. Il faut surtout gagner à domicile après le match nul contre Amiens (0-0).

Même constat pour l’entraîneur de l'ASSE, Jean-Louis Gasset, ce lundi matin sur France Bleu Saint-Etienne Loire :

On va essayer de prendre des points et de rentrer définitivement dans ce championnat. Car, pour le moment, on fait des bouts de match. On n'arrive pas à faire un match abouti.

Comme le résumait bien le milieu de terrain des Verts, Yann M'Vila, vendredi après le match :

On a des situations devant le but adverse. Jusqu'à présent, on est plutôt malchanceux. Mais ça va tourner entre notre faveur. On sait qu'on peut faire mieux. Maintenant il faut arrêter de parler et agir !