Une réunion doit se tenir ce lundi 30 juillet 2018 entre le coach des Verts, Jean-Louis Gasset, et les actionnaires du club. Il sera sans doute question de recrutement. L'entraîneur s'est exprimé sur le mercato de l'ASSE après le match contre Amiens. Il s'est confié : "Il me manque des joueurs."

Loire, France

La reprise de la Ligue 1 approche et on a du mal à voir à quoi va ressembler l'équipe des Verts pour la prochaine saison. Visiblement, l'entraîneur Jean-Louis Gasset est aussi dans le brouillard. Il semble carrément s'impatienter. Une réunion est prévue ce lundi 30 juillet 2018 en fin de matinée entre le coach et les actionnaires de l'ASSE.

"J'ai la sensation qu'il me manque des joueurs", après le match contre Amiens samedi dernier, Jean-Louis Gasset s'est confié sur le mercato. "Il faut un groupe de 15/16 pros pour pouvoir démarrer la saison tranquillement. Je crois qu'on a perdu 14 joueurs et on a pris un joueur, c'est Khazri. J'attends impatiemment un défenseur central et deux joueurs de côté, au moins."

L'enjeu est important selon le coach des Verts parce qu'il s'agit aussi d'être à la hauteur "des ambitions aussi élevées que celles d'aller jouer l'Europe." Son état d'esprit est clair : "J'ai besoin d'entendre les actionnaires." La réunion pourrait permettre d'avancer voire de finaliser certains dossiers : Rémy Cabella, Marcello Trotta, Timothée Kolodziejczak ou encore Majeed Waris.