Jean-Louis Leca : " Avec Bastia, on avait battu le PSG de Zlatan"

L'absence de plusieurs titulaires au PSG n'est pas de nature à rassurer Jean-Louis Leca. Le gardien lensois promet néanmoins que les Sang et Or se battront avec leurs armes et beaucoup de coeur, comme le jour où il avait battu le PSG de Zlatan avec Bastia

France Bleu Nord : Plusieurs joueurs parisiens de premiers plans seront absents jeudi soir. Est-ce une opportunité à saisir pour le Racing club de Lens ?

Jean-Louis Leca : « Vous savez, quand on a battu Paris avec Bastia, c’était avec Zlatan, Cavani et Verrati. En revanche, l’année d’avant, on en avait pris trois ou quatre chez nous, et c’était soi-disant face à l’équipe B du PSG. Donc ca ne veut rien dire… Aujourd’hui, les joueurs qui constituent l’équipe remplaçante du PSG pourraient être titulaires dans n’importe quel autre club en France. Et puis quand on voit ce qu’a fait Paris sur le mois de Champion’s League à Lisbonne, il faut disposer d’un groupe et pas seulement de onze joueurs. Or ce groupe-là fait partie des cinq ou six meilleurs groupes au monde ».

On va batailler avec toutes nos forces, avec notre cœur

Quelles sont les ambitions de votre équipe pour ce premier match de la saison au stade Bollaert-Delelis ?

« On ne va pas se leurrer, on sera clairement le petit. Après, on va clairement se défendre. Mais on sait très bien que ça va être un match très compliqué. Quand le calendrier de la Ligue 1 est sorti, on ne s’est pas dit qu’on allait prendre des points contre ce genre d’équipe. Mais cela dit, nous sommes des compétiteurs. Donc on ne s’avoue pas vaincus. On va batailler avec toutes nos forces, avec notre cœur et puis on donnera le maximum, et puis adviendra ce qui adviendra ».

Les joueurs n’éprouvent-ils tout de même pas un léger regret de ne pas se frotter à l’équipe qui a disputé la finale de la Ligue des champions face au Bayern de Munich ?

« On ne va pas avoir la prétention de dire se frotter. Neymar et Mbappé sont les deux meilleurs joueurs au monde. Quand Messi ou Ronaldo arrêteront, ce sont eux deux qui prendront la place. Que ce soit Paris, Marseille, Monaco ou Lyon d’ailleurs, on ne peut pas se prévaloir de vouloir se frotter à tel ou tel joueur des joueurs de ces équipes-là. Si le match s’était disputé il y a trois semaines, on aurait joué contre eux. Mais voilà, l’histoire est écrite différemment… Pour nous, le plus important, c’est que notre groupe est dans une concentration totale pour décrocher le maintien ».