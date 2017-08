Jean Louis Leca signe pour 3 ans à l’AC Ajaccio

Le gardien de but du Sporting Club de Bastia a signé, mercredi 16 août, un contrat de trois ans avec l’AC Ajaccio. Sans club depuis les déboires du SCB, Jean Louis Leca a fait le choix de défendre les couleurs d’un club Corse.

Jean Louis Leca change de couleurs, mais pas de région. Après avoir défendu jusqu’au bout du bout celles du Sporting Club de Bastia, il portera désormais les couleurs rouge et blanche de l’ACA. Le gardien de but a signé un contrat de trois ans avec le club ajaccien. Un club qu’il connaît bien malgré, et une équipe qu’il a vu évolué, notamment à l’occasion de la dernière journée de championnat, « équipe avec des joueurs de qualité » a-t-il indiqué lors de la conférence de presse de présentation qui lui était consacrée.

Jean Louis Leca a attendu le tout dernier moment et finalement la fin de tous les espoirs pour quitter avec déchirement le SCB. Les propositions pour enrôler celui qui a été, certainement, l’un des meilleurs gardiens de ligue 1 la saison dernière, ne manquaient pas. Mais Jean Louis Leca a fait le choix de rester en Corse, et de défendre les couleurs d’un autre club de sa région.

Ce gardien de but qui a démontré toutes ses qualités sportives sera important également dans le vestiaire. Le président Léon Luciani a souligné ses qualités également de meneur d’hommes.

Jean Louis Leca qui n’est pas prêt physiquement ne jouera pas la prochaine rencontre de championnat. Il espère néanmoins être opérationnel très prochainement.