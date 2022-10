Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'AJA, a été limogé par le club

Des doigts d'honneur au public clermontois. C'est ainsi que Jean-Marc Furlan a réagit, ce dimanche, à la fin du match perdu 2-1 par son équipe de l'AJA, face à Clermont, lors de la 10e journée de Ligue 1. Une attitude inacceptable, pour son club, qui l'a limogé ce mardi de sa fonction d'entraîneur.

Dimanche, après avoir contesté une décision de l'arbitre après la 90e minute, Jean-Marc Furlan a adressé des doigts d'honneur aux supporters de Clermont, expliquant en conférence de presse avoir "été insulté". Expulsé du banc de touche, il a ensuite refait des doigts d'honneur en rentrant dans le vestiaires. Lundi matin, le club de l'AJ Auxerre a publié un communiqué pour condamner le geste de Jean-Marc Furlan "une attitude déplacée, que désapprouve le club et qui ne correspond pas aux valeurs de respect et de fairplay prônées et transmises depuis toujours par l'AJA. Nous présentons nos excuses au public clermontois ainsi qu'çà nos supporters".

Au classement, l'AJ Auxerre est à la peine après six matchs sans victoires, donc cinq défaites.