Jean-Marc Furlan avant AJA-Le Havre : "Je flippe ! Ça va être un match très difficile"

Auxerre, France

L'AJA reçoit le Havre ce samedi à 14h45 en match décalé de la 10e journée de Ligue 2. La formation de Paul Le Guen est 4e du championnat, les Auxerrois sont 10e. Les Normands ont connu leur première défaite à domicile la semaine dernière face à Châteauroux. Depuis quelques matches, ils sont en perte de vitesse après avoir réaliser un très bon début de saison.

Les deux meilleures attaques du championnat

Le Havre est la meilleure attaque du championnat avec 16 buts; l'AJA est juste derrière, avec 15 réalisations. "C'est toujours des matches très difficiles, Le Havre sur le plan comptable a marqué une pause mais par rapport à leur début de saison, _ce sont des prétendants à la monter en Ligue 1_" selonJean-Marc Furlan. Le coach de l'AJA s'attend à un match très compliqué pour son équipe."Je flippe ! Ça va être un match très difficile", explique en souriant l’entraîneur.

Le HAC est très efficace et marque beaucoup en contre détaille Jean-Marc Furlan : "mon staff, qui analyse les adversaires, m'a parlé d'une équipe très forte individuellement et collectivement. Ils ont marqué 85% de leurs buts en contre attaque, alors que c'est là où on est nous en difficulté." Le club normand compte dans ses rangs le meilleur buteur de Ligue 2 : Tino Kadewere (10 buts)._"Je recommande aux gens de venir au stade car on va voir de très grosses individualités_, comme Fontaine, comme Bonnet ou encore comme Kadewere. Des joueurs avec de grosses qualités techniques."

Jordan Adéoti titulaire

En l'absence de François Bellugou suspendu, Jean-Marc Furlan a décidé de titulariser Jordan Adéoti, "Comme François n'est pas là, on va remodeler notre milieu de terrain." Jordan Adéoti n'a joué aucun match depuis le début de saison. Mickaël Le Bihan, suspendu deux matches, fera son retour pour la rencontre contre Lens, après la trêve internationale. Yanis Merdji est remis de son entaille au tibia, "il a fait une très bonne semaine d'entraînement", a jugé Jean-Marc Furlan.

Le groupe de l'AJA

Boucher, Michel – Arcus, Bernard, Boto, Coeff, Marcelin, Souprayen – Adéoti, Barreto, Ngando, Sakhi, Sylvestre, Touré – Dugimont, Merdji, Sorgic, Yattara

Absents : Ba, Begraoui, Camara, Chergui, Ji, Laiton, Ndom, Raux-Yao, Sinayoko, Youssouf (choix), Bellugou, Le Bihan (suspendus)