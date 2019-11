Jean-Marc Furlan avant Paris FC-AJA : "c'est une équipe solide et en réussite lors des derniers matches"

Auxerre, France

L'AJA se déplace vendredi au stade Charlety pour affronter le Paris FC. En championnat, les Auxerrois restent sur un match nul (Caen) et deux défaites (Châteauroux, Grenoble). Le club Icaunais est 12e du championnat. L'adversaire de l'AjA, le Paris FC est 19e de Ligue 2. Les Parisiens ont complètement raté leur début de saison mais depuis quelques matches, ils ont su redresser la barre. Depuis cinq matches, ils ont pris 10 points sur 15 possibles.

L'AJA sans Birama et Le Bihan

Jean-Marc Furlan va devoir composer son onze de départ sans Birama Touré. Le milieu récupérateur a joué tous les matches de l'AJA depuis le début de saison mais il sera suspendu contre le Paris FC. Les Auxerrois seront privés aussi de Mickaël Le Bihan, l'attaquant est toujours blessé, il devrait faire son retour la semaine prochaine selon le coach de l'AJA.

Sur les cinq derniers matches, le Paris FC est cinquième du championnat. Ça va être un match difficile -Jean-Marc Furlan

Le Paris FC est 19e de Ligue 2 mais l’entraîneur de l'AJA se méfie de cette équipe : "c'est une formation très solide défensivement, athlétiquement, très performante sur les coups de pied arrêtés. Et depuis la 10e journée, ils reviennent forts après un début de saison difficile", explique le coach de l'AJA. Les Parisiens restent sur une victoire à Orléans (0-1) et un match nul contre Grenoble (0-0).

On a fait des bons matches contre les grosses équipes, mais on a eu plus de mal contre les équipes mal classées - Jean-Marc Furlan

Rodez, Caen, Châteauroux, Grenoble... l'AJA n'a pas réussi à gagner contre ces équipes qui étaient dans le bas du classement de Ligue 2 mais les Auxerrois réussissent bien mieux devant des équipes du top 5 : Lens, Le Havre ou encore Ajaccio. "On a fait des bons matches contre les grosses équipes, mais on a échoué contre Châteauroux et Grenoble. Caen m'a impressionné sur le plan des individualités. _Après, le Paris FC est cinquième du championnat sur les cinq derniers matches_", précise Jean-Marc Furlan. Une victoire au Paris FC et la semaine prochaine contre Orleans, dernier de Ligue 2 permettrait à l'AJA de basculer de nouveau dans la première partie du tableau, à défaut, elle s'approcherait dangereusement de la zone rouge.