Jean-Marc Furlan dans Allo Malherbe : "On n'est pas loin de conclure un contrat avec Le Bihan et Mbock"

Quatre victoires en quatre matchs, aucun but encaissé, douze points et la première place du classement de Ligue 2. Le début de saison du Stade Malherbe Caen est impressionnant. Après avoir battu le Paris FC, Pau et Concarneau, le SMC l'a emporté 3-0 face à Ajaccio ce samedi . Un sans-faute en partie attribué au nouveau coach, Jean-Marc Furlan , invité d'Allo Malherbe, ce lundi 28 août, sur France Bleu Normandie.

"Proche de la conclusion" avec Le Bihan et Mbock

À trois jours de la fin du mercato, l'entraîneur caennais se montre confiant sur la venue de l'attaquant dijonnais Mickaël Le Bihan et du milieu brestois Hianga'a Mbock. "Avec le staff technique, on voulait rajouter un milieu défensif, et un avant-centre. On est pas loin de conclure avec Mickaël Le Bihan et Hianga'a Mbock. Cela peut être très intéressant pour faire monter le niveau de l'équipe, en termes de concurrence. On est tout proche de la conclusion", annonce Jean-Marc Furlan au micro de France Bleu. "Mickaël Le Bihan, c'est un très bon buteur. Je l'ai eu pendant deux ans à l'AJA et c'était très agréable, c'est quelqu'un qui galope beaucoup", ajoute le coach malherbiste.

Norman Bassette moins investi

Au sujet de Norman Bassette, Jean-Marc Furlan confirme que plusieurs clubs belges sont intéressés par le jeune joueur. "Quand je suis arrivé, Norman Bassette était très performant. Et quand il a eu des contacts avec des clubs étrangers, il était moins performant, beaucoup moins dans le coup. Les dirigeants, et le staff, on se dit : c'est pas possible. Depuis quelques semaines, c'est dur pour Norman, car il a beaucoup de contacts", note le coach caennais. Il ajoute qu'un club qatari est intéressé par un autre jeune du club, Caleb Zady Sery.

Très satisfait du début de saison

"Quatre victoires, sans prendre de but, c'est très intéressant. Par rapport, à la concurrence qu'on peut avoir, ce qui va être important, c'est de faire monter le groupe. Ce que je voulais, surtout, c'est qu'on prenne moins de but. Sur le plan du jeu offensif, on avait déjà de bonnes bases. Après, l'important quand tu arrives dans un nouveau club, c'est d'apprendre à connaitre les joueurs et à cibler leurs qualités individuelles", explique Jean-Marc Furlan, qui ajoute que "faire une très bonne fin de saison est aussi très important".

Un bel engouement en Normandie

"L'accueil des dirigeants et du staff fut très agréable. Les Normands et les Caennais globalement sont très agréables, quand tu rentres dans le stade, tu vois qu'il y a énormément de ferveur. J'étais très surpris de voir 16 000 personnes au stade en plein mois d'août", confie le coach caennais. Il avoue avoir accepté la proposition du club sans hésiter. "Les dirigeants m'ont séduit. Et puis, j'ai fait tout l'hexagone, mais j'avais pas fait la Normandie, donc je me suis dit : je vais faire la Normandie ! Et sincèrement, les gens sont très agréables."

