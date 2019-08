Jean-Marc Furlan: un supporter m'a dit "ils vous demandent de reconstruire la cathédrale"

Auxerre, France

Trois points sur neuf possibles en Ligue 2 et une élimination sans gloire, à domicile, face à une formation de National (Béziers), dès son entrée en lice en Coupe de la Ligue.

Le début de saison de l'AJA laisse groggy plus d'un supporter icaunais. Des amoureux de l'AJA qui attendaient beaucoup de l'arrivée de l'expérimenté Jean-Marc Furlan pour relancer la machine icaunaise, grippée depuis plusieurs saisons.

J-M Furlan: "Plus tu arrives dans un club prestigieux comme l'AJA en situation d'échec, et plus c'est compliqué"

Mais cette attente s'est soldée par un faux-départ. Un problème à l'allumage qu'avait, un peu, vu venir le technicien girondin: "J'ai 61 ans et quand tu as plus de 40 ans d'expérience dans le milieu du foot, dans le milieu tu sais que plus tu vas dans des clubs prestigieux comme Auxerre, et il y en a quatre ou cinq en France, plus tu arrives dans ce club en situation d'échec, et plus c'est compliqué entame l’entraîneur ajaïste, qui narre cette récente anecdote sacrément révélatrice de la tache à laquelle il s'est attelée. Un supporter me disait en ville: "coach, ils vous ont demandé de reconstruire la cathédrale, vous n'allez pas y arriver" (il sourit). On en n'est pas là. Mais comment on créé une véritable symbiose où, à la fois, on est compétent, et on y est, on le voit, mais _ce qui nous manque, c'est notre efficacité sur le plan offensif, et c'est le plus difficile. C_omment mettre en crise de gestion les équipes et là ce sera d'autant plus dur car Guingamp est très solide défensivement. Et donc on le fait en construisant une concurrence, une compétitivité entre les joueurs, et saine. Où les joueurs ont envie de vivre AJA. Il faut qu'il ait cette identité, c'est indispensable."

Avec deux buts inscrits (Merdji, en fin de match, face au Mans), en quatre rencontres officielles, et deux dernières sorties sans réelle occasion, l'AJA est dans le dur offensivement.

J-M Furlan: "Un championnat, ça se construit"

"Dans le foot, si tu veux vivre léger, vivre heureux, il te faut savoir comment tu claques des buts? Et c'est le plus dur rabâche Furlan depuis que son attaque est patraque, lui qui a essayé différents systèmes et plusieurs hommes. Mais l’entraîneur icaunais garde la moral car il sait le marathon sans temps mord qu'est la Ligue 2. Un championnat, ça se construit. Il faut bâtir quelque chose. On a des recrues qui vont arriver, des joueurs qui vont partir."

Avant de se renforcer dans le secteur offensif d'ici au 2 septembre, jour de fermeture du marché estival des transferts, l'AJA ferait bien de retrouver des couleurs, ce lundi, face à des guingampais qui ont, eux aussi, des soucis. Des soucis de digestion de relégation de Ligue 1.

Des soucis connus par l'AJA il y a sept ans. Et qui, depuis, galère en Ligue 2.

Yattara et Ngando blessés

Composition probable de l'AJA:

Michel - Arcus, Marcelin, Souprayen (cap), Bernard - Bellugou, Bi. Touré - Barreto, Sakhi, Dugimont - Sorgic.

