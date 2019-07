Jean-Marc Furlan, entraîneur de l'AJ Auxerre: "Ce groupe est traumatisé par les années passées"

Toulouse, France

Pour les habitués des matches de l'AJA, on a eu l'impression de revisionner certains moments cauchemardesques des saisons passées. L'entame de match complètement manquée des icaunais, ce vendredi soir, devant un promu enthousiaste, avec des buts encaissés dès la 55ème seconde et à la 18ème minute nous a ramenés un an en arrière, avec un scénario identique sur le terrain de Valenciennes (défaite 3-1).

Les footballeurs auxerrois ont débuté leur match avec un débours qu'ils n'ont jamais su rattraper. Un débours qu'ils n'ont pas été capables de combler, leur longue domination n’accouchant que de deux belles occasions:

-La frappe d'Hamza Sakhi juste avant la mi-temps, magnifiquement détourné de sa lucarne par le gardien ruthénois.

J-M Furlan: "Un scénario cauchemardesque"

-Puis, peu après l'heure de jeu, ce qui aurait pu être la belle histoire de la soirée. Une minute après son entrée, Dejan Sorgic, la dernière recrue de l'AJA, manque son face à face avec ce redoutable Arthur Desmas.

J-M Furlan: "C'est un groupe traumatisés par les mois et les années passées. C'est impressionnant!" Copier

On le savait, l'AJA n'est pas encore prête, car aussi incomplète. Mais elle est aussi touchée au moral après deux saisons difficiles selon son nouvel entraîneur. _"__C'est un groupe, ce que je n'avais pas vu pendant les matches amicaux, qui est très traumatisé par les mois et les années passées. C'est impressionnantjuge Jean-Marc Furlan.Il est tendu, tétanisé par ce qu'ils ont vécu en compétition_. Le néo-technicien icaunais qui poursuit, ensuite, dans le match, je n'ai pas grand chose à leur reprocher. Car l'adversaire vient deux fois et cela fait deux buts. Ensuite, on a dominé tout le match et les joueurs se sont lâchés. Mais c'est un scénario cauchemardesque."

Quand on sait que chez un footballeur, la tête est plus importante que les pieds, voilà qui n'est pas pour nous rassurer...

Au classement, l'AJA se retrouve dans les profondeurs de la Ligue 2 avant de recevoir un autre promu, Le Mans, vendredi prochain. Une réaction auxerroise est déjà attendue. Pour ne pas revoir certains films d’horreur des saisons passées.