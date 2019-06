Jean-marc Furlan, nouvel entraîneur de l'AJA : "j'ai d'abord été séduit par le projet humain"

Jean-Marc Furlan tenait ce lundi sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de l'AJ Auxerre. Après avoir aidé quatre clubs de ligue 2 à accéder à la ligue 1, l'ancien entraîneur de Brest et Troyes s'offre un nouveau challenge : faire remonter l'AJA au plus haut niveau du foot français.

Auxerre, France

La mine souriante, vêtu d'un tee-shirt aux couleurs de l'AJA, Jean-Marc Furlan annonce d'entrée la couleur : " je suis très heureux d'être à Auxerre." Il a beau avoir quitté un club qu'il a fait monter en ligue 1 la saison dernière (Brest, NDLR), le nouvel entraîneur de l'AJ Auxerre arrive dans l'Yonne avec de l'ambition et un projet : "ce qui m'a d'abord séduit, c'est le discours du président, Françis Graille et du manager, Cédric Daury. Avec eux, on parle football. Il y a ici, un vrai projet intellectuel, social et footballistique."

Réécrire l'histoire du club

A 61 ans, et après 25 ans de carrière, Jean-Marc Furlan ne semble pas blasé. "L'autre challenge, c'est aussi de réécrire l'histoire de ce club," annonce le nouvel entraîneur. Sa méthode tient en trois mots : combativité, solidarité et enthousiasme. "Tous les clubs de Ligue 2 à quelques rares exceptions veulent remonter en Ligue 1. J'ai eu la chance de faire quatre montées dans ma carrière. Le premier objectif, c'est d'atteindre les 40 points le plus vite possible. Après, il faut séduire le public pour qu'il vienne au stade. Çà passe par du beau jeu, même si ce n'est pas toujours possible." Pour ce qui est des objectifs, Jean-Marc Furlan ne se met pas la pression, même si il veut réussir à Auxerre, ce qu'il a réussi avec Troyes ou Brest, c'est à dire à terme faire remonter l'AJA en Ligue 1.

Il faut d'abord une cohésion de groupe - Jean-Marc Furlan

Alors qu'elle est la méthode Furlan ? "Il faut étudier la vie du footballeur. Une carrière, c'est très court, parfois quatre ou cinq ans, tout au plus. Un entraîneur doit beaucoup travailler sur la mentalité. Il faut faire beaucoup d'entretiens individuels, de séances vidéos avec les joueurs, surtout lors du stage de préparation de la saison." Jean-Marc Furlan se dit impatient de rencontrer les joueurs et de retrouver le terrain, dès mercredi avec la reprise de l'entraînement et samedi date du premier jour du stage à Munster en Alsace.

Cédric Daury, le manager du club icaunais, Francis Graille le président de l'AJA et Jean-Marc Furlan, le nouvel entraîneur de l'AJ Auxerre © Radio France - Stéphane Parry

On veut doubler les postes - Cédric Daury

Pour sa première conférence de presse, Jean-Marc Furlan n'est pas venu tout seul. Accompagné du président Françis Graille et du manager Cédric Daury, le nouvel entraîneur de l'AJA a confirmé les deux premiers renforts. Il s'agit de Quentin Bernard, latéral gauche en provenance de Brest et d'Alexandre Coeff, autre défenseur qui jouait cette saison à Ajaccio. Côté départ, Nathan Bizet quitte l'AJA pour rejoindre Dunkerque en National. "On veut doubler les postes," annonce Cédric Daury qui a confirmé la signature de quatre contrats professionnels.