Jean-Marie Huriez, ancien adjoint au DFCO, devient entraîneur d'Is/Selongey

Adjoint de Patrice Garande au DFCO la saison dernière, Jean-Marie Huriez reste en Bourgogne et devient l'entraîneur d'Is/Selongey (N3). "On avait besoin d'expérience, son CV parle pour lui" se réjouit le président du club, Chakib Aouidat.

Jean-Marie Huriez reste en Côte-d'Or. Adjoint historique de Patrice Garande à Caen, Toulouse, et au DFCO en Ligue 2 pour la saison 2021/2022, il devient le nouvel entraîneur d'Is/Selongey- qui évolue en N3, la 5e division française. Information de nos confrères du Bien Public, confirmée par France Bleu Bourgogne auprès du club, lundi 13 juin 2022.

"Son CV parle pour lui"

"On est très heureux, on avait besoin d'expérience, son CV parle pour lui", se réjouit Chakib Aouidat, le président du club, qui vient de remporter la Coupe de Bourgogne-Franche-Comté face à Gueugnon. Il met en avant "la qualité humaine" de Jean-Marie Huriez, qui va remplacer Alain Fiard, ancien joueur d'Auxerre ... et coéquipier de Patrice Garande dans l'Yonne, dans les années 1980. Des connexions qui ont d'ailleurs facilité l'arrivée d'Huriez. "On espère qu'il va rester longtemps. Pas pour un an, mais pour un bout de temps ensemble", continue Chakib Aouidat.

La saison prochaine, il aura pour mission de maintenir Is/Selongey, qui a terminé cette saison 11e de National 3. "Ce serait un exploit", rappelle Chakib Aouidat, puisqu'avec la réforme des championnats, il n'y aura pas moins de cinq descentes en R1 la saison prochaine.

Il est en train de passer ses diplômes

Jean-Marie Huriez fait partie de la prochaine promotion des candidats au BEPF, ce diplôme d'entraîneur, sésame permettant d'officier sur un banc professionnel. L'ancien adjoint de Patrice Garande aura ainsi des stages à faire pendant la saison prochaine, dont l'un en Espagne, du côté de Villarreal, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions. Du côté du club, on s'en réjouit : "On va bénéficier de toutes les nouvelles méthodes", savoure le président Chakib Aouidat.