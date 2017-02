Jean-Michel Aulas présente ses excuses aux Dijonnais

La polémique lancée après les déclarations du président de l’Olympique Lyonnais dimanche à l’encontre du DFCO et de Florent Balmont remplissait les réseaux sociaux de messages pas toujours aimables. Jean-Michel Aulas présente finalement ses excuses et clame même son amour pour les Dijonnais.

Au lendemain du communiqué plutôt cinglant adressé par Zone DFCO au président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a fait son méa culpa ce mercredi à l’occasion d’un entretien à nos confrères de RMC Sport – BFM TV.

Le président de l’OL reconnait que sa remarque sur la taille de Florent Balmont n’était pas « pertinante » . Il explique à nos confrères que « C’est vrai que j’ai réagi. Mais je respecte totalement le club de Dijon qui est un super club. J’ai beaucoup d’amis dijonnais. J’ai beaucoup de respect pour ce club qui fait des choses formidables avec des moyens limités. » Et de conclure, « J’ai beaucoup de respect pour le président de Dijon, que j’ai reçu du mieux possible avec sa femme et ses enfants. Et je crois qu’ils étaient très contents de la manière dont on les a accueillis. J’aime beaucoup le club de Dijon et les Dijonnais. »