Jean-Michel Larqué entraîneur-joueur au PSG - L'interview

Pia Clemens - Dans le foot il est très rare qu’un joueur soit en même temps l’entraîneur de son équipe. Vous aviez alors 29 ans. Pourquoi a-t-on vu en vous un entraîneur, déjà à l’époque ?

Jean-Michel Larqué - On a vu en moi… et moi j’y croyais aussi ! J’avais une carrière de footballeur de haut-niveau derrière moi.

Et de leader ! Vous étiez capitaine à Saint-Etienne.

Et capitaine de l’Equipe de France. Et j’avais un CAPES d’éducation physique et sportive, alors les gens pensaient que je pouvais être entraîneur et joueur. Le plus grave c’est que moi aussi, je le pensais !

Vous avez changé d’avis depuis ?

J’ai changé d’avis très, très vite ! Effectivement à ce niveau-là, même si on n’était pas dans les niveaux qu’on connaît maintenant, c’était impossible. Ça a duré quelques mois mais c’était absolument impossible.

Qu’est-ce qui ne fonctionnait pas ?

Ce n’est pas tant mes rapports avec mes coéquipiers, parce que nos rapports étaient remarquables. J’avais – et j’ai gardé – de très, très bon copains de cette époque-là, que ce soit Mustapha Dahleb, Carlos Bianchi, Jean-Marc Pilorget, François Brisson… Mais ce n’était pas tant ça. C’était que je n’étais bon ni dans l’un, ni dans l’autre de mes exercices. Il faut être à 100 % entraîneur ou à 100 % joueur. On ne peut pas être à 100% les deux.

C’est une question de temps, d’engagement ?... Qu’est-ce qui fait que les deux ne peuvent pas se tuiler ?

C’est une question de temps, et puis la nature humaine est faite aussi pour dire stop à un moment ou à un autre. Les journées d’un entraîneur sont longues. Pendant que vous travaillez, vous ne récupérez pas, vous n’allez pas au massage, vous ne faites pas les entraînements comme vous devriez les faire… Mais à moins d’être totalement obtus, vous en tirez les conclusions très rapidement. Vous vous rendez compte très vite que ce n’est pas supportable.

Cette période vous a-t-elle laissé un bon souvenir, malgré les résultats pas terribles à la fin de la saison ? Ça devait être quand même très fort humainement.

Oui, on a fini dixièmes ou onzièmes, je crois [onzièmes, ndlr]. L’année précédente, on a eu quelques petits soucis d’effectifs. D’abord, j’avais un bon petit joueur qui s’appelait Jacky Laposte. Il avait fait une saison précédente remarquable et il a été blessé par un défenseur central de Nice dans un match amical en début de saison. Il n’a jamais rejoué au football. On a également eu un petit souci extra-sportif avec l’affaire Daniel Hechter.

L’affaire de la double billetterie ?

Oui. Enfin, je n’ai jamais su exactement ce qui lui était reproché. Daniel Hechter a été un bon président mais celui qui lui a succédé, Francis Borelli, était un président remarquable. Et ce n’est pas parce qu’il n’est plus là. J’ai eu l’occasion de le lui dire alors qu’il était encore de ce monde. C’était un homme absolument adorable, exceptionnel. Donc voyez-vous, ça m’a aussi permis de vivre une véritable aventure humaine. Bon. C’était compliqué… Les terrains d’entraînements, c’étaient plutôt des cours à cochons, les vestiaires au Camp des Loges étaient extrêmement rudimentaires, même s’ils avaient le mérite d’exister ! Mais finalement, ça a été un bon moment. Et puis je n’oublie pas que c’est grâce au Paris Saint-Germain que j’ai connu ma seconde carrière de journaliste et de consultant.

Ce qui vous a marqué à l’époque, c’est donc vraiment ce que vous avez vécu humainement.

Mais oui parce que j’avais 29 ans, 30 ans. Vous savez, avec les entraîneurs, il y a toujours une distance. Là, je ne pouvais pas avoir de distance avec mes coéquipiers. Mais être copain trente ans après avec des gens que vous avez dirigés, avec qui vous n’avez pas forcément eu de très bons résultats… Bon, il y avait quand même du spectacle parce qu’on marquait beaucoup de buts. On en prenait beaucoup aussi mais ça, ce n’est pas grave !

Le tout, c’est l’équilibre entre les deux !

C’est-à-dire qu’on était un petit peu romantiques. Il suffit de voir les photos.

Justement j’allais vous en parler. J’ai vu une photo de vous de l’époque où vous étiez en pattes d’eph avec une chemise colle pelle à tarte verte et une chaîne en or qui pendait autour du cou…

Une chaîne en or, vous êtes sûre ?

Oui oui, une chaîne en or qui pend quasiment jusqu’au milieu de votre torse, et vous aviez la chemise ouverte.

Ah non, non, vous exagérez. Je vous assure, je n’ai qu’une chaîne : celle de ma première communion, avec une médaille de ma marraine.

Vous savez quoi ? En illustration de l’interview, je mettrai la photo, et on verra qui exagère !

Mais le pattes d’eph et la pelle à tarte, je confirme !

Et la chemise verte, la couleur de Saint-Etienne… On peut comprendre !

Moi qui ai horreur du vert…. Ca doit être terrible, ça !

Quand j’ai vu la photo, vous savez ce que je me suis dit ? « Quelle beau gosse ! »

Il fallait avoir beaucoup d’imagination pour dire ça !

Merci mille fois Jean-Michel d’avoir été avec nous, c’était un plaisir. On espère que vous viendrez nous voir dans 100 % PSG pour nous raconter vos souvenirs ?

Ah vous savez… J’ai d’autres obligations ! Et RMC, quand même, est ma maison mère.

RMC, qu’on embrasse !

Je vous souhaite quand même bonne chance, et merci beaucoup.

Pour voir la photo et en juger par vous-même, direction le site Old School Panini ! :)