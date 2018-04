Jean-Michel Larqué était l’invité du Débrief ce lundi sur France Bleu Saint-Étienne Loire. L'ancien capitaine des Verts raccrochera le micro après le Mondial. L’occasion d’évoquer avec lui la situation de l'ASSE et un potentiel retour en Europe des hommes de Jean-Louis Gasset.

Saint-Étienne, France

Voyez-vous Jean-Louis Gasset rester à l'ASSE à la fin de cette saison ?

J'espère qu'il va rester. Il a démontré en quelques semaines, en quelques mois, ce qu'il était capable de faire comme entraineur numéro 1. Il l'avait déjà fait du côté de Montpellier. C'est formidable ce qu'il réussit. Donc, oui, quand on tient quelqu'un comme ça, qui redresse le club comme il l'a fait, il faut tout faire pour le garder.

Si Saint-Étienne décroche une place en coupe d'Europe, ça donnera peut-être envie à Jean-Louis Gasset de rester. Vous y croyez à cette remontada finale, à une qualification en Ligue Europa ?

En football, on se préoccupe de l'avenir en oubliant le passé ! Il n'y a pas si longtemps, il y avait une équipe de Saint-Étienne qui était en crise. Faisons les choses gentiment, proprement. Il y a eu neuf matches sans défaite. (...) Donc, on revient de loin et je pense qu'il y a d'autres préoccupations que l'Europe aujourd'hui. Il y a surtout à solidifier un club, une équipe qui a beau changé, en bien d'ailleurs, lors du mercato d'hiver.

Jean-Michel Larqué avait rejoint les Verts en 1966 dont il fut le mythique capitaine ensuite jusqu'à ce qu'il signe en 1977 avec le PSG. Avant de devenir consultant à la télé et la radio, il a aussi été directeur sportif de l'AS Saint-Étienne lors de la saison 1993-94. Jean-Michel Larqué a annoncé qu'il mettrait fin à sa carrière médiatique après le Mondial de Russie. Son premier match comme commentateur c'était une rencontre de l'ASSE en 1980 contre les Allemands du Borussia Mönchengladbach !