Jean-Michel Roussier, président de l'AS Nancy Lorraine : "une décision sévère"

Jean-Michel Roussier a réagi à la suspension de la tribune Piantoni suite à l'affaire des chants à caractère homophobe le 16 août dernier. Il juge la sanction très sévère et envisage de faire appel.

Jean-Michel Roussier n'accepte pas la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel ce mercredi. Elle a décidé de suspendre pour un match la tribune Piantoni après l'interruption du match ASNL - Le Mans du 16 août dernier pour des chants à caractère homophobe.

"Ca ne résout rien"

Interrogé par France Bleu Lorraine, Jean-Michel Roussier, de retour de Paris où il a défendu le cas nancéien, a jugé sévère cette décision même si le club évite une sanction sportive comme un retrait de point :

"J'attendais de la Ligue et de la commission de discipline un petit peu de distance sur le cirque médiatique et politique de tout ce dossier. Ca ne résout rien. C'est un peu le sentiment qu'au titre de l'exemplarité, on fait les boucs émissaires. Au delà des barêmes, il n'y a pas de directives qui nous ont été données donc je considère que cette sanction est sans réel fondement. Elle est parce qu'il en faut une."

A chaud ce mercredi soir, Jean-Michel Roussier envisageait de faire appel de cette sanction. Il doit s'entretenir avec les avocats du club ce jeudi afin de prendre une décision définitive.