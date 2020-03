Jean-Paul Fournier : "Rani Assaf se fout du Nîmes Olympique et de ses supporters"

En football, ça s'appelle un tacle à la carotide. En tauromachie c'est un "puyazo", c'est à dire une pique très appuyée. Invité de France Bleu Gard Lozère ce mardi matin, Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, a eu des mots très durs à l'encontre de Rani Assaf : "Ce monsieur est président du Nîmes Olympique, mais il n'aime pas le Nîmes Olympique. J'ai l'impression qu'il se fout du club et des supporters. Quand je vais au stade, je suis assis à côté de lui pendant 90 minutes et on ne s'adresse pas la parole. S'il veut rester président je ne peux pas l'en empêcher, c'est son problème. Mais moi je n'ai pas d'atomes crochus avec lui". Fournier 1 - Assaf 0. Match retour bientôt ?