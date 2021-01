"Jean-Pierre Bacri était une bonne personne", se souvient l'ancien joueur du PSG Grégory Paisley

C'était il y a 25 ans. Grégory Paisley, défenseur de 19 ans évoluant avec l'équipe réserve du Paris Saint-Germain, faisait partie des jeunes recrutés pour faire de la figuration dans le film Didier, réalisé par Alain Chabat. En deux semaines de tournage nocturne au Parc des Princes, il n'a pas souvent eu l'occasion de discuter avec Jean-Pierre Bacri. Pourtant il a gardé un souvenir très net de l'acteur.

Jean-Pierre Bacri était une personne avenante qui s'intéressait au monde du football. Il avait toujours un petit mot sympa pour nous, alors qu'on n'était que figurants. Il avait toujours le petit mot positif. (...) C'était une bonne personne. C'est le sentiment qu'on avait à l'époque, et ça s'est confirmé par la suite. Car quand vous avez l'occasion d'approcher une telle personne, on suit son parcours et on regarde ses films, et c'est une petite fierté d'avoir tourné avec elle.