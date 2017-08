Havre AC - Jean-Pierre Louvel : "Jean-Claude Lorette a toujours été présent dans les moments difficiles"

Quatre jours après l'annonce du décès de Jean-Claude Lorette, l'ancien président du Havre AC lui rend hommage sur France Bleu Normandie. Jean-Pierre Louvel, qui était son patron et son ami, se souvient d'un homme droit, loyal et généreux.

Comme beaucoup de havrais, Jean-Pierre Louvel a été sonné, cette semaine, en apprenant la disparition à 77 ans de Jean-Claude Lorette. Mais l'ancien Président du HAC l'est sans doute plus que d'autres. Car si Jean-Claude Lorette a été son collaborateur au Havre AC pendant plus de vingt ans, le directeur de la sécurité du stade Jules Deschaseaux a aussi été son ami.

Jean-Pierre Louvel est interrogé par Bertrand Queneutte :