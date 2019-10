VIDÉO - Jean-Pierre Papin à Bousbecque pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

Une star à Bousbecque (Nord) pour la bonne cause. Jean-Pierre Papin était au complexe Léon Dalle de Bousbecque ce dimanche après-midi pour donner le coup d'envoi du match de foot féminin entre le club de la ville et Amiens, un match de quatrième division. L'ancien attaquant de Marseille a également fait le déplacement dans le cadre d'Octobre Rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

"Lier football féminin et ce mois particulier à un sens je trouve. Il faut se battre et quand on se bat en général on a de bons résultats" - Jean-Pierre Papin