Ligue 2 : Jean-Pierre Papin ne viendra pas à l'AJ Auxerre

C'est la fin du feuilleton Papin à l'AJA. Le club a annoncé que "les conditions ne pourront pas être réunies" pour faire venir le Ballon d'Or 1991 à Auxerre.

Le communiqué a été publié mardi matin et est signé par Guy Cotret, le président de l'AJA. Le club constate que "les conditions nécessaires ne pourront pas être réunies pour la mise en œuvre du projet sportif discuté entre M.Jean-Pierre Papin et l'actionnaire majoritaire ORG". Le projet est donc "abandonné". Guy Cotret, qui déplore "les fuites intervenues par voie de presse autour de ce projet confidentiel", souhaite un retour à une "situation apaisée".

Cela faisait deux semaines que la venue de Jean-Pierre Papin en tant qu'entraîneur et directeur sportif, une arrivée annoncée par l'ex-attaquant des Bleus lui-même, secouait le club en coulisses. Guy Roux, raillé par JPP sur les réseaux sociaux pour son "grand âge" tient à "remercier l'actionnaire M.Zhou et la société ORG. Il est toujours intelligent de changer d'avis quand on s'est trompé", dit-il à France Bleu Auxerre.

Cédric Daury va donc rester à son poste d'entraîneur, alors que l'AJA est toujours scotchée à une préoccupante 19e place. L'AJA se déplace à Clermont, vendredi dans le cadre de la 22e journée de Ligue 2.

Le communiqué de l'AJA - AJA

