Jean-Pierre Papin très proche de l'AJA

Jean-Pierre Papin pourrait rejoindre l'AJA dans les heures qui viennent. L'ancien attaquant des Bleus est en contact très avancés pour être nommé directeur sportif et ambassadeur du club. Cédric Daury resterait entraîneur.

L'officialisation pourrait avoir lieu ce mercredi : Jean-Pierre Papin pourrait devenir le nouveau directeur sportif de l'AJA. Il serait donc chargé du recrutement et de la gestion de l'effectif. Cédric Daury devrait rester entraîneur. Un joli coup pour l'AJ Auxerre.

Un nom à la renommée internationale

Jean-Pierre Papin : c'est un style - les papinades - et un palmarès : 30 buts avec l'équipe de France, 5 titres de meilleur buteur avec l'Olympique de Marseille, et surtout, un ballon d'Or, en 1991. C'est donc l'un des plus grands noms du foot français. Un nom qui parle en Chine, c'est important, puisque le patron du club, James Zhou, s'était fixé comme objectif de faire connaître l'AJA en Chine. L'actionnaire chinois avait d'ailleurs rejeté la candidature de Jean-Marc Ferreri, justement à cause de son manque de notoriété à l'international. En plus de sa casquette de directeur sportif, "JPP" pourrait aussi devenir ambassadeur du club.

Une carrière d'entraîneur mi-figue mi-raisin

Sur le terrain, Jean-Pierre Papin était indiscutable. Mais sur un banc, c'est beaucoup moins évident. A Strasbourg, et plus encore à Lens, l'ex-attaquant des Bleus n'a pas convaincu. Sa dernière expérience, à la Berrichonne de Châteauroux (qu'il sauve de la relégation en National, à la dernière journée) remonte à la saison 2009-2010. Depuis pas grand chose : Jean-Pierre Papin était consultant à la télévision. Mais il n'avait jamais abandonné l'idée de revenir dans un club professionnel. Il aurait là une belle occasion de faire ses preuves, une fois pour toutes, alors que l'AJA reste scotchée à la 19e place de Ligue 2.