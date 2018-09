Le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, sera l'invité de France Bleu Azur ce lundi soir (18h-19h) dans l'émission 100% Aiglons. Il répondra à vos questions en direct à la radio. L'occasion de revenir sur la première victoire de la saison, le mercato et les objectifs du Gym.

Jean-Pierre Rivère sera l'invité exceptionnel de 100% Aiglons, l'émission de France Bleu Azur entièrement consacré à l'OGC Nice, ce lundi 3 septembre entre 18h et 19h. Le président du Gym répondra aux questions des journalistes et des auditeurs de France Bleu, en direct. Objectif de la saison, première victoire à Lyon, mercato, Balotelli, projet du club, ambitions... Jean-Pierre Rivère commentera l'actualité de l'OGC Nice pendant une heure.

Participez à l'émission !

Par téléphone : 04 93 82 03 04

Sur facebook : Page France Bleu Azur (en vidéo)

Sur twitter : avec le hashtag #100aiglons

Jean-Pierre Rivère préside le club de football niçois pour la huitième année consécutive. Après le rachat du club en 2011 et l'arrivée d'actionnaires sino-américains en 2016, l'OGC Nice sous la présidence Rivère a terminé trois fois dans les quatre premiers (4e en 2013, 4e en 2016 et 3e en 2017) et retrouvé la coupe d'Europe. Cette saison un nouveau cycle s'est ouvert avec Patrick Vieira.