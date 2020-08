Jean-Pierre Rivère invité pour la reprise de 100% Aiglons

Au lendemain de la reprise de la Ligue 1 pour le Gym face à Lens (2-1), c'est votre émission 100% Aiglons qui fait son retour ce lundi soir. Et pour le premier épisode de la saison, c'est le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère qui sera en direct entre 18h et 19h pour répondre à vos questions.

On rallume les lumières et les micros ce lundi soir dans 100% Aiglons. Votre émission foot consacrée à l'OGC Nice revient pour une 13e saison sur France Bleu Azur. Au lendemain de la victoire du Gym face à Lens (2-1) pour ses retrouvailles avec la Ligue 1, c'est le président de l'OGC Nice Jean-Pierre qui est invité en direct entre 18h et 19h. Ce premier match face à Lens, le contexte sanitaire particulier, le prochain match à domicile face au PSG, le mercato, les objectifs de la saison... les thèmes ne manquent pas et on attend également vos questions en direct sur France Bleu Azur au 04.93.82.03.04.