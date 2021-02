Jean Tigana est officiellement le nouveau manager général du Sporting Club de Toulon

L'ancien international de football Jean Tigana est désormais officiellement le nouveau manager général Azur et Or. Le club toulonnais l'a officialisé ce lundi.

C'est une officialisation qui ne va pas manquer de faire vibrer le coeur des supporters azur et or. Jean Tigana est officiellement le manager général du Sporting Club de Toulon. Le club l'a officialisé ce lundi évoquant une conférence de presse en fin de semaine. Un retour aux sources pour Tigana qui a joué sous les couleurs du club entre 1975 et 1978. Trois ans qui ont marqué, à jamais, sa carrière, et sa vie.

Jean Tigana qui dispose désormais des pleins pouvoirs sportifs ne vient pas seul puisqu'il est accompagné de deux adjoints, Richard Bettoni et Christian Damiano.