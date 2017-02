Jean-Victor Makengo prolonge de deux ans au Stade Malherbe de Caen

Le Stade Malherbe de Caen annonce ce mercredi la prolongation de contrat de Jean-Victor Makengo. Le prometteur milieu de terrain est lié au club jusqu’en 2020. Il lui reste à confirmer les (grands) espoirs placés en lui.

Jean-Victor Makengo a suivi le parcours de nombreux jeunes formés au Stade Malherbe. Repéré dans la région parisienne, il est arrivé en Normandie à l’âge de 13 ans. Régulièrement surclassé, le jeune franco-congolais est devenu titulaire avec l’équipe réserve trois ans plus tard. Il a ensuite effectué le grand saut en Ligue 1 à 17 ans avec une première apparition dans les dernières minutes d’un match à Bordeaux fin 2015. Jean-Victor Makengo a participé à 10 rencontres (dont 5 comme titulaires) pendant la campagne 2015/2016. Après un début de saison difficile, il revient progressivement dans la hiérarchie des milieux de terrain. Pour l’instant il totalise 10 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le mois d’août.

Un box to box

Adroit techniquement (2 buts cette saison), capable de percuter, d'imprimer des changements de rythme, Makengo a un peu le profil N’Golo Kanté. Celui d’un milieu relayeur susceptible d’intercepter pour immédiatement se projeter vers l’avant. Courtisé par plusieurs grands clubs européens avant de signer son premier contrat pro avec le Stade Malherbe, le jeune international se dit (sur le site internet du SMC) soulagé de signer ce nouveau contrat "Depuis mon plus jeune âge, on me répète que le plus difficile c'est le deuxième contrat pro. Après, c'est sûr qu'il me reste encore beaucoup d'étapes à franchir, mais confirmer et prolonger avec mon club formateur constitue une grande satisfaction". Le Stade Malherbe conserve donc la main sur ce joueur international français U 19 (et champion d’Europe U 17) jusqu’en 2020. Son temps de jeu devrait progressivement augmenter. Depuis l’instauration du système à deux milieux de terrain, il apparait comme le n°3 dans la hiérarchie à ce poste, derrière la doublette Féret-Delaplace.