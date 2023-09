Jeanricner Bellegarde quitte le Racing pour Wolverhampton

La fin du mercato a donc réservé une (bien mauvaise) surprise aux supporters du Racing Club de Strasbourg. Le joueur le plus décisif depuis l'entame du championnat Jeanricner Bellegarde (2 buts et 2 passes décisives) quitte le navire strasbourgeois. Il va s'engager avec Wolverhampton.

ⓘ Publicité

Le club anglais de Premier League avait déjà essayé de s'offrir les services d'un autre milieu strasbourgeois Habib Diarra (19 ans). Mais le Racing avait opposé une fin de non-recevoir à l'offre de 25 millions d’euros transmise par les Britanniques. Les Wolves ont alors jeté leur dévolu sur Jeanricner Bellegarde.

Wolverhampton a doublé son offre

La situation de l'ancien Lensois était différente de celle de Diarra, car il était en contrat jusqu'en juin 2024 et il a refusé de prolonger ce contrat, malgré les propositions du Racing. Jeanricner Bellegarde ne s'est pas entraîné ce vendredi matin, un premier indice sur ce qui allait se passer dans la journée.

Wolverhampton a soumis une première offre de huit millions d'euros dans la matinée, rejetée par le Racing. Le club anglais a carrément doublé sa proposition dans l'après-midi et le président Marc Keller a fini par accepter de laisser filer Jeanricner Bellegarde pour une somme de 16 millions d'euros. Des détails contractuels restent à régler, mais sauf rebondissement, "Jeanjean" sera bien transféré outre-Manche.

Ce transfert sera le deuxième plus élevé de l'histoire du Racing, après le départ pour 18 millions d'euros de Habib Diallo vers l'Arabie Saoudite.

Le Racing perd son meilleur joueur depuis le début de saison

Pour conserver l'un de ces meilleurs joueurs, on a cru longtemps que le Racing était prêt à renoncer à l'argent de ce transfert, quitte à le perdre libre comme Alexander Djiku cet été.

Comme s'il avait un pressentiment, Patrick Vieira était resté très prudent ce matin en conférence de presse : "On tirera le bilan du mercato ce soir à minuit. L'objectif du club a toujours été de faire le maximum pour garder nos meilleurs joueurs et pour l'instant, tout se passe bien. Mais on va encore attendre quelques heures pour être vraiment contents".