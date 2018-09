PSG / Saint-Etienne, c'est vendredi au Parc des Princes. L'occasion dans le Débrief, votre émission sur les Verts tous les lundis sur France Bleu Saint-Etienne Loire, de parler de cette affiche avec un joueur qui a porté les deux maillots : Jérémy Clément.

Il existe un lien étonnant entre ces deux clubs dans la carrière de Jérémy Clément, c'est le nombre de matchs joués sur les maillots de Paris et Saint-Etienne, soit 192 matchs officiels à chaque fois. Mais le natif de Béziers préfère les Verts.

J'ai gagné moins de choses à Saint-Etienne, mais j'ai été un homme plus épanoui, dans un groupe de joueurs fantastiques, dans une période entre 26 et 32 ans ou on se sent bien. Non, j'ai adoré mes années à Saint-Etienne.