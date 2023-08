Jérémy Doku quitte le Stade Rennais pour Manchester City

Ce n'était qu'une question de jours, c'est désormais officiel, le Stade Rennais perd son ailier belge. Jérémy Doku, 21 ans, a cédé aux chants des sirènes anglaises. Et comment résister à Manchester City ? Jérémy Doku rejoint le meilleur club d'Europe la saison passée, vainqueur de la Ligue des champions et du championnat anglais, et coaché par Pep Guardiola, l'un des plus beau palmarès du foot en activité.

Transfert record pour le Stade Rennais

Avec ce transfert, le Stade Rennais réalise une très belle opération financière, puisque Jérémy Doku part pour 65 millions d'euros de l'autre côté de la Manche. Jamais le Stade Rennais n’avait vendu un joueur aussi cher dans son histoire. C’est 30 millions de plus que la deuxième plus belle vente, celle de Nayef Aguerd à West Ham l’été dernier. Mais au-delà de la plus value entre son arrivée, à l’époque l’achat le plus important du club pour 26 millions d’euros en 2020, et son départ désormais, que retiendra-t-on du jeune ailier belge sous le maillot rennais ?

Bilan constrasté

Après trois saisons à porter le maillot Rouge et Noir, on retient surtout un bilan contrasté pour Jérémy Doku. Il n’aura pas marqué l’histoire du club sur le terrain. Une première saison encourageante, malgré des statistiques assez maigres pour un joueur offensif, une deuxième pourrie par les blessures et la saison dernière, un sprint final qu’il aura illuminé de ses dribbles dévastateurs. Un échantillon de son talent qui aura suffi à séduire le meilleur club d’Europe et le plus grand coach en activité, Pep Guardiola, mais qui laisse comme un goût d’inachevé sur les bords de Vilaine.