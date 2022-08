Jérôme Alonzo : "La seule chose qui me rassure aujourd'hui à l'ASSE, c'est Laurent Batlles"

Inquiet suite aux premiers matchs, oui, mais pas forcément pour la suite de la saison. Gardien de l'ASSE entre 1997 et 2001, avec des saisons en première et en deuxième division, Jérôme Alonzo nous livre son analyse sur ces Verts qu'il aime toujours.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Jérôme, quel est votre avis sur ce début de saison de l'ASSE en Ligue 2 ?

Jérôme Alonzo : Tout d'abord, je regarde ce début de saison avec nostalgie. Ayant connu la D2 avec Saint-Étienne, cela me rappelle des souvenirs. Je sais à quel point ce championnat est dur, avec une énorme exigence, aussi grande que dans l'élite, sauf que lorsque tu t'appelles Saint-Étienne en Ligue 2, tout le monde veut ta peau. Tu es un épouvantail avec un départ plombé par des points de pénalité. Je suis donc l'ASSE avec toujours beaucoup d'amour, mais aussi avec beaucoup d'inquiétude. Je ne suis pas persuadé que cette saison sera la bonne pour une remontée.

Cette inquiétude que vous ressentez, elle est liée aux premiers résultats ou au contexte global autour de l'ASSE ?

Cette inquiétude, elle est normale vu la situation. La seule chose qui me rassure aujourd'hui à l'ASSE, c'est Laurent Batlles. Je connais ses capacités et son pouvoir pour fédérer un projet sur le moyen terme. Sur le court terme, en revanche, cela me parait compliqué. Evidemment que je suis inquiet pour une remontée immédiate, mais nous savons tous très bien qu'une remontée en Ligue 1, ce n'est pas un projet qui s'inscrit sur une seule et unique saison. Ce projet prend du temps et il faut en être conscient.

L'élite et la Ligue 2 (la D2, à l'époque), vous les avez connu avec l'ASSE. Quelle est la difficulté quand on quitte l'élite pour retourner dans son antichambre ?

C'est un enfer. Il suffit de voir le temps qu'a mis Auxerre pour remonter afin de s'en rendre compte. Remonter dans l'élite demande beaucoup de patience, avec un entraineur capable de mener un projet. A ce niveau-là, je ne suis pas inquiet avec Laurent Batlles, quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. Après, c'est Saint-Étienne. Quand on connait bien ce club, on sait que rien n'y est facile. Tout y est plus compliqué qu'ailleurs, et c'était pareil à mon époque.

Un début de saison compliqué en Division 2, vous en avez connu un aussi, à l'ASSE, c'était lors de la saison 97-98. Vous n'aviez gagné votre premier match que lors de la 13eme journée...

(il coupe) Et je m'en souviens très bien de cette victoire, c'était face à Caen. La saison où nous avons failli descendre. Mais je veux vous donner un exemple plus rassurant. La saison suivante (98-99), celle de la montée, nous avons commencé par quatre matchs nuls. Pas terrible, mais nous nous accrochions, nous ne perdions pas et nous étions pénibles à jouer. Robert Nouzaret (l'entraineur) avait mis une toile d'araignée en place et elle mettait du temps à se développer. Des joueurs que nous n'attendions pas sont alors arrivés, comme Bertrand Fayolle et Adrien Ponsard, et le miracle a opéré. Tout ça pour dire qu'un projet de remontée ne se fait pas en quelques jours. Encore une fois, quand tu joues en Ligue 2 à Saint-Étienne, tu es attendu partout, sur tous les terrains. Tu es l'attraction, le grand cirque qui se déplace (sans être péjoratif avec le terme cirque) et que tout le monde veut voir. Peut importe les résultats, tu restes le favori. Ce qu'il faut que les joueurs de l'ASSE comprennent, c'est qu'en Ligue 2, tu as une cible dans le dos et que tu l'auras toute la saison.

Pour en revenir à l'équipe actuelle, c'est un message de patience que vous souhaitez adresser aujourd'hui aux supporters ?

Je lis toutes les interviews données par Laurent Batlles et il a raison. Il faut comprendre, et il faut le marteler, que la situation de l'ASSE est tellement particulière qu'il ne faut pas être pressé. Si une montée arrive, tant mieux et je signe des deux mains, mais il ne faut pas demander aux joueurs de remonter dès cette année. Je connais trop bien la Ligue 2, et pour un projet de remontée, il faut entre deux et quatre ans. Les gens qui n'y connaissent rien vous diront "attendez, Saint-Étienne ça doit remonter tout de suite", mais pas du tout. Il faut être patient, avoir les idées claires, un entraineur qui garde le cap dans la tempête et là, nous pourrons y arriver.