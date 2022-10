Jérôme Alonzo : "La survie de l'ASSE se joue aujourd'hui, il faut une prise de conscience collective"

Une saison galère de deuxième division avec l'AS Saint-Étienne, Jérôme Alonzo en a connu une. C'était en 97/98, et le début de saison actuel de l'ASSE s'en rapproche, inévitablement. Les similitudes avec cette époque, son analyse : l'ancien gardien nous dit tout au lendemain de cette nouvelle défaite des Verts face au Paris FC.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Après douze journées de Ligue 2, l'inquiétude grandit autour d'une ASSE toujours relégable, avec des manques importants et un compteur points qui ne décolle pas. Quel est votre sentiment sur ce début de saison des Stéphanois ?

Jérôme Alonzo : Cela me rappelle exactement la saison 97/98 en Division 2, ma première avec le maillot de l'ASSE, où nous nous sommes battus jusqu'au bout pour ne pas descendre. Au départ, nous avions évidemment d'autres objectifs et puis, au bout de deux mois, nous n'y étions pas. A mon époque comme pour aujourd'hui, il n'y a pas de honte à changer d'objectif, et il faut le changer. Changer de mentalité, passer en mode guerrier, en mode maintien. Aujourd'hui, chacun doit avoir conscience de l'endroit où il se trouve, à Saint-Étienne. Tous les joueurs ont-ils conscience d'être dans un club historique ? Je sais que l'entraineur et le staff l'ont, mais pour les joueurs, je ne le sais pas. Les joueurs ont-ils, dans leur tête, la possibilité de changer de curseur ? Je ne le sais pas. Cette saison va être longue, c'est une certitude, mais elle peut aussi être gratifiante. En 97/98, nous nous sauvons lors de la dernière journée et l'année suivante, nous sommes champions de D2. Cette saison peut donc être le début de quelque chose, mais il faut en prendre conscience. Il faut surtout en avoir envie. Aujourd'hui, clairement, l'ASSE n'a pas le niveau pour être en haut de la Ligue 2. En revanche, la mission maintien est passionnante, pas dégradante. Une page de l'histoire de l'ASSE se joue cette année. Il faut en avoir pleinement conscience.

Aujourd'hui, à l'ASSE, nous sommes au-delà du terrain, au-delà du football. Laurent Batlles le sait, mais est-il le seul à le savoir ? Jérôme Alonzo.

L'absence de prise de conscience du danger, c'est le vrai risque qui menace l'ASSE ?

Aujourd'hui, à l'ASSE, nous sommes au-delà du terrain, au-delà du football. Laurent Batlles le sait, mais est-il le seul à le savoir ? Ce sont aux leaders de son équipe d'insuffler quelque chose. La survie d'un club historique est en jeu et, encore une fois, je ne sais pas si tout le monde en a bien conscience parmi les joueurs. Pour se sauver et finir ne serait-ce que quatorzièmes de Ligue 2, il faudra autre chose que du beau jeu. Il faut mettre ses tripes sur la table et ça, pour l'instant, je ne le vois pas. Dans ce groupe là, j'espère qu'il y a deux ou trois leaders capables de montrer le chemin, capables de faire prendre conscience aux autres que nous sommes au-delà du football.

Il y a deux mois, quasiment jour pour jour, vous nous aviez confié après trois matchs de championnat que la seule chose qui vous rassurait, à l'ASSE, c'était Laurent Batlles. Est-ce toujours le cas aujourd'hui ?

Il ne faut surtout pas se poser la question de l'entraineur. A l'époque, en 97/98, notre entraineur était Pierre Repellini, un ancien de la maison verte. Avant de jouer les matchs du maintien, il nous faisait des discours avec les larmes aux yeux. Quelque soit l'entraineur, il faut que les joueurs soient touchés par ce qu'il se passe. Moi, j'étais touché même si, en 1997, je venais tout juste d'arriver à Saint-Étienne. Nous nous étions imprégnés de l'histoire de ce club. Le discours de Laurent Batlles, je l'imagine très bien aujourd'hui, je n'ai pas d'inquiétudes là-dessus. Il voit bien ce qu'il se passe, il voit bien ce qu'il se joue en ce moment. Les enjeux sont énormes, même plus importants que pour une montée. Si Laurent Batlles est le seul à croire en tout ça, ce sera forcément compliqué. Le staff doit trouver des relais sûrs sur le terrain. Il faut une prise de conscience collective. Si elle n'est pas là, nous allons au devant d'une saison très compliquée.

A la fin du match de ce samedi face au Paris FC (défaite 2-0), les supporters présents dans le Kop Nord ont tourné le dos aux quelques joueurs venus les saluer. Quel effet cela peut-il avoir sur l'effectif dans le contexte actuel ?

Cela ne m'inquiète pas, nous avons tous connu ça lorsque nous étions joueurs. Dans mes dix-huit ans de carrière, j'ai connu ça dans quasiment tous mes clubs. A Saint-Étienne, le public est fidèle, mais il est aussi sensible. Les supporters sont touchés par ce qu'il se passe en ce moment. Tourner le dos aux joueurs, c'est aussi tourner le dos à un contexte. En 97/98, je me souviens d'un hiver très pénible où nous nous sommes fait attaquer à coups de pierre, où les voitures ont été dégradées. Si tu veux une carrière tranquille, tu ne viens pas à Saint-Étienne. Des clubs tranquilles, il y en a plein. Quand tu es à Saint-Étienne, il faut savoir assumer et accepter certaines choses. Je ne cautionne pas la violence chez les supporters mais la contestation, il faut savoir la comprendre et l'écouter.