Jérôme Alonzo : "Le maintien de l'ASSE ? J'en suis quasiment certain !"

France Bleu Saint-Étienne Loire : Jérôme, l'ASSE va tenter ce samedi de décrocher une quatrième victoire consécutive en Ligue 2 et continuer de s'éloigner de la zone rouge. Quel regard portez-vous sur ce redressement des Verts ?

Jérôme Alonzo : Je vois pas mal de matchs et cela va mieux dans beaucoup de secteurs de jeu. Le mercato hivernal a évidemment fait beaucoup de bien, avec sans doute également une prise de conscience collective. En octobre dernier, je vous avais dit que l'ASSE terminerait entre la 12e et la 15e place. Je pense que nous en prenons le chemin. Je vous avais pris aussi l'exemple de ma première saison à l'ASSE, lorsque nous avions failli descendre en 1998, avant finalement de monter en 1999. Je sais qu'après une saison compliquée comme celle-là, il peut se passer beaucoup de choses. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se maintenir et je suis quasiment certain qu'ils vont le faire. Ce discours, je l'avais déjà en octobre dernier, même lorsque l'ASSE était dernière. Certes, le risque de descente existe toujours, mais quand on voit les autres équipes qui jouent la descente, c'est quand même pas folichon. Malgré toutes nos difficultés, on peut se dire que l'on parviendra à finir quinzièmes. Si les Verts se sortent de cette saison-là, il peut se passer de grandes choses la saison prochaine. J'en ai fait l'expérience, je sais de quoi je parle.

Selon vous, la prise de conscience du danger d'une nouvelle descente a-t-elle enfin eu lieu ?

Pour l'avoir enfin, cette prise de conscience, je pense qu'il a fallu que les gars voient un peu les journaux avec écrit "ASSE, dernière de Ligue 2". Quand tu vois ça, cela rend concret le danger, le National, la mort du club. Le processus pour digérer tout cela, et je parle en connaissance de cause, est très long, traumatisant, sidérant. Une fois ce processus digéré, c'est à ce moment là que tu prends conscience que tu as les armes, que tu as l'équipe, le public, le stade et les qualités pour atteindre ton objectif. La prise de conscience est un processus qui n'est pas rapide, il faut avoir une intelligence collective pour comprendre cette situation. Malgré tout, l'ASSE ne finira pas quatrième cette saison, mais je pense qu'elle se sauvera facilement.

Parmi les recrues hivernales qui changent le visage de l'ASSE, il y a Gautier Larsonneur. En tant qu'ancien gardien, quel regard portez-vous sur ses débuts avec le maillot vert ?

Depuis le départ de Stéphane Ruffier, le dossier des gardiens a été traité de manière catastrophique par l'état-major de l'ASSE, et je pèse mes mots. Comment pouvait-on imaginer, par exemple, qu'Etienne Green disparaisse de la sorte, que Stéphane Ruffier prenne finalement sa retraite après son départ ? L'ASSE a tué ses gardiens. La donne change peut-être avec l'arrivée de Gautier Larsonneur, un gardien que j'adore, que j'adorais lorsqu'il évoluait à Brest. A l'époque, je n'avais pas compris son déclassement au profit de "l'étrange Monsieur Bizot." Je suis très content qu'il puisse rebondir chez nous, un gardien très spectaculaire avec un très bel état d'esprit, capable d'endosser le maillot vert sur le long terme.

Ses caractéristiques peuvent parfois faire penser à celles de Jérémy Janot. Finalement, est-ce de ce profil de gardien dont l'ASSE a besoin ?

Evidemment, il faut un Jérémy Janot à l'ASSE ! Ce n'est pas pour rien que Jérémy a eu cette carrière là à Saint-Étienne. C'est exactement le profil qui correspond à la folie du lieu, et ça je le dis avec beaucoup d'amour. Gautier peut tout à fait correspondre à ce profil là, mais il faut maintenant qu'il confirme. Pour l'instant, on l'érige en sauveur, ce qui est mérité, mais il faudra ensuite confirmer, puis permettre à l'ASSE de remonter en haut. Je suis tout à fait convaincu que Gautier en a les capacités. Alors oui, ce gardien est hors-norme par rapport aux standards actuels (1m81, ndlr) mais pour moi, le sujet de la taille est un faux-débat. Désolé de dire cela sur France Bleu Saint-Étienne Loire (rires), mais l'un de mes gardiens préférés de Ligue 1, c'est le Lyonnais Anthony Lopes. J'adore son explosivité, son état d'esprit, sa loyauté envers son club et ses coéquipiers, même s'il est lyonnais. Lopes est le parfait exemple qu'il ne peut pas y avoir de stéréotypes. Il y a une mode durable sur la taille des gardiens, mais des joueurs comme Larsonneur peuvent tout à fait se faire une place au soleil et j'en suis très heureux.