Le maire de Niort Jérôme Baloge sur le futur stade des Chamois Niortais : "Le projet est reporté, pas annulé"

"Le projet n'est pas enterré mais il est de fait reporté. Ce dossier est dépendant de l'emplacement du centre de formation. Si ce dernier reste là où il est dans les deux, trois prochaines années, il est impossible de bâtir la nouvelle enceinte, donc ça recule d'autant le projet" a déclaré ce lundi matin sur notre antenne Jérôme Baloge, président de la CAN.

"Je pense qu'il y a besoin d'un stade de foot à Niort, de nouveaux équipements sportifs pour l'athlétisme, donc on a besoin de ce complexe (Ndlr : de la Venise Verte). Maintenant, les incertitudes qui ont pesé aux Chamois et les remises en cause de certaines politiques par le club lui-même font qu'il y a aujourd'hui des points d'interrogation. Mais je veux parler de report et pas d'annulation".

Même son de cloche au club de Niort

Fin décembre, Jean-Louis Mornet, président de l'association des Chamois Niortais, et Mikaël Hanouna, directeur sportif du club, avaient eu aussi confirmé que le projet retournait dans les cartons. "Compte-tenu de la situation, heureusement que le chantier du nouveau stade n'est pas lancé. On va continuer de développer le centre d'entraînement avenue de la Rochelle et garder le centre de formation derrière l'annexe de René-Gaillard" avait expliqué le premier.

Mikaël Hanouna, lui, a répondu de manière indirecte : "On n'avait pas anticipé l'échec Mediapro, mais on n'a pas revu à la hausse notre masse salariale l'été dernier, en comptant comme certains clubs sur une hausse des droits télé. On s'était réservé une petite marge de sécurité financière qui nous aurait servi pour développer nos structures". Et qui ira donc sans doute ailleurs, au moins cette saison.