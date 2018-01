5 mois seulement après son départ, Jérôme Leroy revient à La Berri en lieu et place du poste qu'il avait quitté : conseiller sportif du président en charge du recrutement et de la stratégie sportive. Et le club s'en réjouit.

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

L'information avait filtré dès hier par un tweet posté par Gilles Favard, ancien directeur sportif du FC Nantes et consultant sur l'Equipe TV

Jérome Leroy redevient Directeur Sportif de @LaBerrichonne bonne nouvelle pour la team de @michel_denisot — GillesFavard (@GillesFavard) January 30, 2018

Et bien que Michel Denisot eût déjà réagi à ce post toujours sur le réseau twitter, la direction du club n'avais pas voulu dans un premier temps confirmer le retour de Jérôme Leroy. Mais un peu plus tard dans la soirée. Michel Denisot, vice-président de La Berri en personne, est beaucoup plus explicite toujours sur Twitter.

Jérôme Leroy a choisi @LaBerrichonne pour s’inscrire dans la durée. Merci à lui . @DominosLigue2 — Michel Denisot (@michel_denisot) January 30, 2018

Et finalement le club a confirmé ce soir le retour de Jérôme Leroy au poste qu'il occupait déjà 5 mois plus tôt à savoir conseiller du président en charge de la stratégie sportive et du recrutement. Le club n'a pas dévoilé la durée de son contrat se contentant de préciser qu'il s'inscrivait sur "plusieurs saisons".

La brouille n'aura donc pas duré avec le club castelroussin : Jérôme Leroy avait choisi de partir, en septembre dernier il avait en effet lié son avenir à La Berrichonne à celui de Michel Estevan, l'entraîneur évincé par le club en cours de saison dernière pour des paris illégaux. Malgré tout l'homme était resté en contact avec les dirigeants qui ont donc réussi à le convaincre.

Un club qui se réjouit aujourd'hui de ce retour "qui s'inscrit dans la philosophie" du projet sportif selon Bruno Allègre le président-délégué tandis que Jean-Luc Vasseur, l'entraîneur, parlait d'une "très bonne nouvelle".

Pour les dirigeants et cadres du club comme pour beaucoup d'observateurs, Jérôme Leroy, personnalité atypique du monde du football, a en effet été un atout précieux, par son recrutement, dans le retour de La Berri en Ligue 2. C'est lui qui a réussi à convaincre entre autres, Oumare Tounkara, Nama Fofana, Richard Samnick, Yannick M'Boné ou encore Kévin das Neves de rejoindre le club.

Ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM dans les années 2000, Jérôme Leroy passera dans sa carrière de joueur par 7 autres clubs avant de rejoindre La Berri au début de la saison 2014/2015. Une blessure à la cheville le poussera à mettre fin à sa carrière sur le terrain mais le club le retient pour l'intégrer au staff. Jérôme connait le purgatoire de la descente en National mais œuvrera dès l'intersaison pour constituer un groupe qui se hissera finalement à la 5e place du championnat et remportera la saison suivante le ticket pour l'accession avec en prime le titre de champion de National. La Berri compte sur le flair et le sens de persuasion de cet authentique amoureux du football pour dénicher d'autres pépites à l'avenir.