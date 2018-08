Le début de championnat des footballeurs de la Berrichonne est plus que moyens. Autant à l'extérieur ils produisent du jeu même si ils n'ont toujours pas gagné (0 à 0 à Clermont 1-1 à Valenciennes et plus récemment 0 à 0 sur la pelouse de Grenoble) autant à domicile ils sont moins séduisants. Alors face à l'AS Nancy Lorraine au bord du précipice, les Castelroussins n'ont plus trop le choix dans ce duel de la peur. En effet malheur à l'équipe qui va s'incliner dans un tel duel. D'ailleurs Jérôme Leroy le directeur sportif de Châteauroux qui était l'invité exceptionnel de Lundi sports en Berry sur France Bleu Berry a été très clair : " _Le match de Nancy va être déterminant pour la suite. Il va nous donner la direction de notre saison. On ne pas attendre la dixième journée si on est pas capable de battre une équipe qui a cinq défaites en cinq matchs même si Nancy à un bel effectif, nous aurons donc une saison compliquée." Alors pour qu'elle le soit un peu moins est ce qu'il faut encore recruter ? Jérôme Leroy la aussi a été clair : " J'ai observé ces derniers temps que nous avions un problème au niveau de nos attaquants quand j'ai vu que notre milieu Sidy Sarr (il purge son 3ème et dernier match de suspension face à Nancy) a joué avant centre. Donc je compte recruter avant le le vendredi 31 Août minuit un voir deux attaquants._"

Henri Bédimo de retour à la Berri ?

Et si un défenseur était aussi recruté ? Henri Bédimo 34 ans l'ancien défenseur de Olympique de Marseille qui a évolué à la Berri de 2007 à 2010 a été aperçu la veille de la fermeture du mercato au centre d'entraînement de la Tremblère à Arthon.

Quoi qu'il en soit pour ce match si important il y a de fortes chances pour que l'enjeu prenne le pas sur le jeu à l'occasion de cette 6ème journée de Ligue 2. Mais dans une telle rencontre peu importe la manière seule la victoire peut lancer une saison depuis le temps que les joueurs de la Berri et de Nancy attendent ça ! Ces deux équipes ont malgré tout remporté un match officiel cette saison sur le même score. C'était en Coupe de la ligue victoire 1 à 0 face au Red-Star pour les Nancéens et la Berri s'est qualifiée sur le même score face à Niort. Mais Nancy et Châteauroux ont été sortis de cette même coupe de la ligue à l'issue du deuxième tour aux tirs au but pour les joueurs de Didier Tholot face à Orléans et Châteauroux a été éliminé 2 à 1 sur la pelouse d'Auxerre. Même si les " bleu et rouge " se sont inclinés en Bourgogne il n'empêche que la dernière recrue Fantamandy Diarra passé par Auxerre et plus récemment le FC Tours a inscrit le seul but Berrichon. il sait déjà qu'il aussi attendu au stade Gaston-Petit pour marquer et surtout gagner : " Oui je sais que les dirigeants comptent sur moi cette saison. Je connais bien ce championnat de ligue 2 et je vais tout faire pour marquer le plus de buts possible sans me fixer de chiffre. " La tension sera donc palpable au coup d'envoi de cette sixième journée du championnat de ligue 2 sur la pelouse du stade Gaston-Petit sachant que le championnat fait relâche ensuite une semaine en raison de la trêve internationale. Raison de plus pour gagner et du coup éviter de cogiter d'avantage.