Jessy Moulin : "Ce sera à nous de protéger Anthony Mounier"

La nouvelle recrue des Verts très décriée par les supporters va devoir trouver sa place au sein du groupe stéphanois. Le gardien de l'ASSE l'assure, les joueurs vont lui faciliter les choses malgré le contexte.

Le gardien de l'ASSE Jessy Moulin a réagi au micro de France Bleu depuis Toulouse à la signature d'Anthony Mounier, prêté à l'ASSE pour les 6 prochains mois malgré des réactions très virulentes des supporters.

La réaction de Jessy Moulin

"C'est une recrue, c'est quelqu’un, qu'on va apprendre à connaitre. Moi je le connais un peu par le biais d'un ami en commun. Tout le monde a vu qu'il s'est passé des choses à l'Etrat, au stade. Ce sera à nous de le protéger parce que c'est un coéquipier. Il va rentrer dans l'équipe et on va tout faire pour vite le fondre dans le collectif et le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il prouve sa bonne volonté à l'ASSE. Il ne faudrait pas gâcher l'arrivée d'un joueur avant même qu'il ait joué. J'ai vu qu'il voulait rencontrer les supporters et c'est à lui de s'expliquer. Mais ça reste du foot. Il y a des choses qui ont été dites sur le moment et ça reste dans le cadre du football. Notre travail ce sera de bien le recevoir et de le mettre dans les meilleures conditions pour le mettre en confiance".