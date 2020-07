Jessy Moulin après la défaite en finale de Coupe de France : "Personne n'en veut à Loic Perrin"

Un but de Neymar au quart d’heure de jeu aura suffi pour priver les Verts d’un 7e titre dans la compétition. Devant 2800 spectateurs et dans des conditions de sécuritaire sanitaire maximale, les Verts ont livré un match solide et notamment une 2e période durant laquelle ils ont fait tremblé les Parisiens. Une performance d’autant plus remarquable que les Verts ont joué à 10 depuis la 32e minute et l’expulsion de Loic Perrin, après une faute sur Kylian Mbappé qui est sorti blessé. C’est un rendez-vous manqué pour l’ASSE mais la confirmation que la préparation estivale est pour l‘instant positive.

Les réactions

Claude Puel, manager des Verts : "Je voudrais féliciter mes joueurs. Je suis fier du match qu'ils ont réalisé. Ils se sont donnés les moyens depuis le 17 juin d'être très professionnels, très appliqués. Ils nous font mal sur leur première incursion et ils marquent mais sinon c'était très intéressant. On a fait un match très clair, qui n'était pas évident à préparer. On était bien dans nos têtes, dans notre football et physiquement."

Jessy Moulin, gardien de l'ASSE : "Cette expulsion de Perrin pour son dernier match, c'est une sortie qui ne reflète pas du tout sa carrière et l'homme qu"il est. Personne ne lui en veut, il est irréprochable depuis tant d'années, il a tant donné au club et à ses coéquipiers. personne ne lui en voudra. On aurait rêvé d'avoir un stade plein, quand on voit l'ambiance qu'il y avait en Coupe de la Ligue il y a 7 ans. Une fois qu'on est dans le match on ne s'en rend pas compte, on est focalisé sur le match. C'est une final spéciale. Peut-être que les prochains matches seront pareils alors il va falloir s'y faire".

Timothée Kolodziejczak, défenseur de l'ASSE : "On est forcément déçus mais on avait la tête haute à la fin du match. On a montré notre vrai visage, un vrai match de guerriers. Il faudra faire cela toute la saison qui arrive et garder cette mentalité là."