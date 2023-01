JEU - Gagnez vos places pour Le Mans FC/FC Villefranche-Beaujolais

Buteur à Murs-Érigné (R1) en coupe de France, à Châteauroux lors de la première victoire des sang et or à l'extérieur (0-3) contre Bourg-Péronnas (1-1) et Orléans (2-0) au stade Marie-Marvingt, Noa Cervantes s'impose comme un élément clé de l'effectif manceau, particulièrement depuis la nomination de Réginald Ray au poste d'entraineur. On le retrouvera très certainement pour le premier match de l'année à domicile, face au FC Villefranche-Beaujolais,

