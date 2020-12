Jeux Olympiques 2024 : il y aura bien des matches au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne

À l’issue de son conseil d’administration ce matin, le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a confirmé que le Chaudron ferait bien partie des 7 enceintes qui accueilleront des rencontres de football lors de cet événement planétaire.

Il y aura bien des matches de foot des JO 2024 à Saint-Étienne. Le Stade Geoffroy Guichard est confirmé parmi les 7 enceintes qui accueilleront des rencontres lors des jeux olympiques et paralympiques de Paris. Pour des questions d'économies de budget, 2 stades parmi les 9 retenus au départ devaient être éliminés et ce sont finalement ceux de Lille et Toulouse qui passent à la trappe.