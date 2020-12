Jeux Olympiques 2024 : le Matmut Atlantique de Bordeaux accueillera des matchs de football

Le Matmut Atlantique sera donc le seul site de Nouvelle-Aquitaine à accueillir une épreuve des JO 2024.

L'enceinte de Bordeaux-Lac fait partie des sept stades retenus pour recevoir des matchs de football lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. On jouera aussi à Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Saint-Etienne.

Parmi les neuf sites en lice, deux ont été écartés. Il s'agit de ceux de Lille et Toulouse.