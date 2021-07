Jeux Olympiques : Ana Maria Filip et Migna Touré, belle chance de médaille pour la France et pour l'Hérault

Parmi les nombreux sportifs et sportives français de l'Hérault engagés à Tokyo, Ana Maria Filip et Migna Touré représentent une belle chance de médaille dans le basket 3x3. Les joueuses du BLMA et leurs coéquipières viennent de démarrer la compétition et espèrent se hisser sur le podium.