Jeux Olympiques : la Cité Gély fière de Téji Savanier, malgré l'élimination des Bleus

En plein coeur de la Cité Gély, une énorme fresque et le visage de Savanier. C'est là, derrière ce mur que vit Téji et que son frère et ses amis se sont réunis. Dans un local aéré et copieusement ventilé, Anthony et une trentaine d'hommes ont pris place autour des tables de jardin, recouvertes de nappes en papier. A une demi heure du coup d'envoi, l'ambiance est chaleureuse, conviviale. Trois des neveux du meneur de jeu de la Paillade sont installés au premier rang, devant un bel écran de télé.

Les assiettes en plastique arrivent les unes après les autres. Au menu : une paella maison préparée dans la cour. Le match démarre sous les yeux de Ruben et de ses cousins : "On est très, très fiers" glisse le jeune garçon, neuf ans, qui a pu admirer le but de son oncle lors du match précédent : "C'était tout simplement magnifique, rien à dire" lâche-t-il, les yeux qui pétillent.

De la joie chez les uns, des cris poussés par les autres, notamment quand leur ami est envoyé au tapis sur la pelouse du Stade de Yokohama. Cependant, la prudence est de mise, et le stress présent chez tout le monde, alors que la tâche des Bleus s'annonce colossale : l'emporter par au moins deux buts d'écart, pour espérer se qualifier.

Malheureusement, les espoirs sont rapidement douchés. Après une demi heure de jeu, les nippons mènent 2-0. Certains en veulent à la défense française, d'autres accusent les clubs français "qui n'ont pas joué le jeu".

Sans Téji, ça va être vraiment chaud !

Anthony, lui, reste souvent silencieux, et se veut mesuré lorsqu'il prend la parole : "C'est collectif, ce n'est pas que la défense". Refroidi par la tournure des événements, le frangin de Téji Savanier se montre même inquiet, quand il voit son frère sortir sur blessure avant la pause. Bouli, un pilier de la cité, n'y va pas par quatre chemins : "On est très, très faible (...) Je suis dégoûté que Téji soit blessé et qu'il soit sorti. Il pouvait donner des passes décisives. Sans lui, ça va être vraiment chaud".

Bouli au micro de Bertrand Queneutte Copier

Téji s'est donné à 200%

A la mi-temps, certains spectateurs se lèvent et les enfants décrochent. Les mômes passent tout de même une tête par moment, mais décampent en voyant que le score n'évolue pas. Quelques minutes plus tard, troisième but japonais, la paella est terminée, le local en partie vidé. La déception domine, mais la fierté est intacte : "Téji en équipe de France et aux JO, c'était énorme pour nous. Quand il reviendra, on va fêter ça. Quoi qu'il en soit (...) C'est un des seuls gitans avec André Pierre-Gignac, à avoir participé aux JO. Et peu importe quel gitan participe, on sera toujours fier pour la communauté" explique Bouli, derrière un comptoir.

Quand Téji reviendra, on va fêter ça, quoi qu'il en soit !

Mickael, autre ami du joueur héraultais, analyse le parcours des Bleus : "Dès le premier match, face au Mexique, on a compris que ce serait difficile. On l'a vu contre l'Afrique du sud, on a gagné de justesse. Le Japon, avec des joueurs qui sont chez eux, on savait que ce serait aussi très compliqué. On en a la preuve. Téji, on le connaît. Il s'est donné à 200%, Gignac pareil. Mais après, c'est difficile. Si tu as trois ou quatre joueurs qui jouent, mais les autres un peu moins, et que tu joues contre des équipes qui sont en plein boom, c'est très compliqué (...) Pour nous, la fierté, c'est Téji. On sait d'où il vient, un quartier défavorisé à Montpellier. Alors le voir là où il est, le voir chanter la marseillaise, c'est une fierté pour le quartier".

Mickael au micro de Bertrand Queneutte Copier

L'aventure se termine finalement sur une lourde défaite (4-0). Anthony, lui, est cloué dans sa chaise. Miné, sonné, il digère la paella, mais surtout ce revers, synonyme d'élimination prématurée. Souriant et avenant, malgré tout, il sait que son frère a fait vibrer l'ensemble de la communauté gitane. Et c'est bien l'essentiel, dans un quartier populaire de Montpellier, qui n'aurait jamais imaginer voir l'un des siens avec le maillot de l'équipe de France, chanter la Marseillaise devant la terre entière, et pour l'un des plus beaux événements sportifs de la planète.